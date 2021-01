Hattingen: Das passierte mit Sponsorengeldern im Corona-Jahr

Hattingen Viele Veranstaltungen mussten 2020 wegen Corona abgesagt werden. Die Großsponsoren in Hattingen konnten sich dafür an anderer Stelle einbringen.

Die Sparkasse, die Volksbank und die Stadtwerke gehören zu den größten Unterstützern der beliebten Stadtfeste in Hattingen. Sie fördern zudem Veranstaltungen, Vereine und Verbände. Allerdings hat die Corona-Krise Auswirkungen auf die unterstützten Projekte gehabt, vieles wurde abgesagt. Zurückgefahren werden sollen die Förderungen in 2021 aber nicht.

Vereine in Not: Volksbank signalisiert Hilfsbereitschaft

„Ausgefallene Veranstaltungen gab es im vergangenen Jahr natürlich einige, doch wir haben versucht, uns trotzdem zu engagieren“, sagt Thomas Alexander, Marketingleiter der Volksbank Hattingen. Die auf die Beine gestellt, auch Veranstaltungen im Autotheater des LWL-Industriemuseums Henrichshütte habe man unterstützt.

„Für das Konzert „Volksbank klassisch“ hatten wir vor dem erneuten Lockdown ja auch wieder einige Pläne im Kopf, die wir wieder verwerfen mussten. Dennoch haben wir immer wieder neue Wege gesucht, um unsere Partner zu unterstützen“, führt Alexander weiter aus. Gemeinnützige Vereine und Projekte, die aktuell in Not seien, könne man ebenfalls fördern. Da sei die Volksbank gesprächsbereit.

Sparkasse: Förderung für coronakonformes Kulturprogramm

„Viele Veranstaltungen fanden ja leider nicht statt. Wir haben daher letztlich viele eingeplante Gelder nicht auszahlen können“, sagt Udo Schnieders, Leiter Marketing und Vertrieb der Sparkasse Hattingen. So sei das Hansefest, das mit dem Altstadtfest zusammengelegt werden sollte, eine größere Position gewesen, die nicht abgerufen werden konnte. Bei den Weihnachtsmärkten, den Stadtteilfesten, dem Harley-Davidson-Treffen und der Veranstaltung „Schöne Sterne“ sei es ähnlich gewesen.

Dafür habe es aber außerplanmäßige Förderungen gegeben, wie etwa das Hüttenkino oder die „Kleine Affäre außer Haus“. „Für das Jahr 2021 planen wir wieder mit dem gleichen Budget wie in 2020", so Schnieders weiter. „Durch eine erhöhte Teilnahme an unserer Sparlotterie, die wir auch an Vereine ausschütten, können wir unsere finanziellen Unterstützungen sogar etwas steigern.“

Trotz Sportpause: Stadtwerke zahlen weiter für Bandenwerbung

Bei den Stadtwerken seien die Sponsoring-Anfragen im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen, sagt Steven Scheiker, Leiter Marketing und Vertrieb der Stadtwerke Hattingen. Neben den festlichen Veranstaltungen habe ja auch kaum Sport stattfinden können, weshalb es auch weniger Anfragen für neue Trikotsätze gegeben habe. Das Engagement bei den Handballern des TuS Hattingen habe man aber ausbauen können und sie mit neuer Spielkleidung ausgestattet.

„Das Geld für Bandenwerbung, die wir ja auf allen Sportplätzen in Hattingen haben, wurde ganz normal ausgezahlt und daran wird sich auch nichts ändern", betont Scheiker. „Auch die kleineren Vereine unterstützen wir weiter mit Anzeigen in Festschriften. Und mit unseren Partnern wie dem Harley-Treffen haben wir langfristige Verträge."

>>> Altstadtfest-Absage 2020 besonders bitter

Alle drei Sponsoren unterstützen für gewöhnlich das beliebte Altstadtfest. Sollte es dieses Jahr wieder stattfinden können, werden Sparkasse, Volksbank und die Stadtwerke ihr Engagement fortsetzen.

Der Ausfall 2020 war besonders bitter, da der Westfälische Hansetag gleichzeitig mit dem Altstadtfest gefeiert werden sollte. Dieser könnte nun frühestens 2032 nach Hattingen kommen.