Hattingen: Das planen Gastrononen für den Corona-Winter

Hattingen. Um die kalte Jahreszeit zu überstehen, müssen einige Gaststätten auf Heizpilze zurückgreifen. Das planen Gastronomen in Hattingen.

Der Sommer ist vorbei, die Tage und Abende werden kälter, nasser und ungemütlicher. Für die Gastronomie in Hattingen brechen noch deutlich schwierigere Zeiten als ohnehin schon an. Um die Herbst- und Wintersaison zu überstehen und weiterhin auch unter freien Himmel Gäste bewirten zu können, müssen einige Gaststätten auf Heizpilze zurückgreifen. Doch bei einigen Bars, Cafés und Restaurants in der Stadt herrscht Unsicherheit, ob Heizpilze überhaupt erlaubt sind.

Die Stadt Hattingen hat die klimaschädlichen Heizpilze bislang nicht verboten

Die Stadt Hattingen hat die klimaschädlichen und gasbetriebenen bislang nicht verboten. „Das gilt auch für die Altstadt“, sagt Stadtsprecherin Jessica Krystek. „Die Gastronomen sollten jedoch darauf achten, dass diese nicht zu nah an den Hauswänden platziert werden und somit ein ausreichender Sicherheitsabstand besteht.“

Das „Auflauf“ in der Altstadt ist auf die Bewirtung draußen angewiesen. Durch die Abstandsregelungen stehen in den Innenräumen nur noch sechs Tische zur Verfügung. Ein Zelt und Heizpilze könnten helfen, den Betreib aufrecht zu erhalten.

Das Café Mexx in der Fußgängerzone in Hattingen nutzt in der kalten Jahreszeit schon seit einigen Jahren elektrische Heizstrahler. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Manche Gäste wollen aktuell lieber draußen sitzen

Das Café Mexx ist für die kalte Open-Air-Saison gerüstet. Schon seit einigen Jahren gibt es dort elektrische Heizstrahler. Nun wurden noch einmal zusätzliche Strahler angeschafft. „Zu Corona-Zeiten wollen wir das unseren Kunden auf jeden Fall anbieten“, sagt Serap Kayci vom Café Mexx. „Manche wollen aktuell lieber draußen sitzen, was ich auch verstehen kann. Deshalb lohnen sich die Heizstrahler für uns.“

Aber auch die Gastronomen außerhalb der Altstadt überlegen, wie sie die kalten Monate überstehen sollen, wenn in den Innenräumen nur weniger als der Hälfte der üblichen Plätze angeboten werden dürfen und einige Menschen Angst haben, sich in den Innenräumen mit dem Corona-Virus anzustecken.

Eine extrem schwierige Situation

„Neun Tische könnten wir im Innenbereich anbieten und das reicht nicht, um alles zu finanzieren“, sagt Ewa Bachhäubl, Inhaberin des Restaurants „Tum Bur“. Es sei eine extrem schwierige Situation, da wäre es sehr wichtig, draußen ein langes Zelt aufstellen zu können und dieses mit Heizpilzen zu wärmen. „Aber bisher wusste ich nicht, ob das eigentlich möglich ist“, sagt Ewa Bachhäubl.

Umsatzrückgang in der Gastronomie und in den Hotels Die Umsätze der Gastronomie in NRW im Juli fielen um 26,7 Prozent geringer aus als im Vorjahresmonat, meldet das Statistische Landesamt. In der „ausschankgeprägten Gastronomie (so die Wortschöpfung der Statistiker) waren es sogar 43 Prozent. Noch schlimmer erwischte es die Hotels mit minus 50,9 Prozent. Einziger Lichtblick: Im Vergleich zum Juni ging es in den Gaststätten und Restaurants nach oben – um 16 Prozent.

Gänzlich auf die Heizpilze verzichten wird das Restaurant „Zur Blume“ in Niederelfringhausen. „Das wird mit Sicherheit Umsatzeinbußen mit sich bringen, doch wir leben hier in einer Naturlandschaft und diese Heizpilze sind umweltschädlich und klimafeindlich. Da haben wir auch eine gewisse Verantwortung“, sagt Cornelia Behre, Frau des Inhabers Thomas Behre. Ein solches Heizgerät verbraucht 0,4 bis ein Kilogramm Gas und setzt dabei 1,2 bis drei Kilogramm Kohlendioxid frei.

Während des Lüftens ziehen sich die Gäste meist kurz ihre Jacken an

Aktuell lüfte man immer wieder für ein paar Minuten, in der Zeit ziehen sich die Gäste meist kurz ihre Jacken an, so Cornelia Behre. „Das ist natürlich alles andere als optimal, aber die meisten Gäste haben dafür Verständnis“, sagt Cornelia Behre. Bald werde auch ein Luftreiniger zum Einsatz kommen.

Für einige Restaurants und Bars sind die Heizpilze in diesem Jahr wichtiger denn je. Ob diese auch nach der Corona-Pandemie erlaubt bleiben, steht noch nicht fest. Aktuell will die Stadt darüber keine Prognose abgeben.

