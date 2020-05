Hattingen: Die Corona-Abitur-Prüfungen sind gut angelaufen

Hattingen Am Dienstag haben Nordrhein-Westfalens Abiturienten ihre ersten Abitur-Klausuren geschrieben. So ist das Corona-Abitur in Hattingen angelaufen.

Groß war die Anspannung im Vorfeld der Abiturprüfungen in Corona-Zeiten. Doch am Dienstag, dem ersten Tag der Abi-Klausuren, meldeten Hattingens Schulleitungen: Dieses Abitur im Ausnahmezustand, es ist gut angelaufen. Und: Die meisten Schüler seien zudem nicht sichtlich aufgeregter gewesen als die früherer Abi-Jahrgänge. Und doch: So wie immer ist es beim Corona-Abitur nicht.

An dem mit einer "1" markierten Baum auf dem Schulhof des Gesamtschul-Gebäudes Lange Horst etwa musste sich der Biologie-Leistungskurs am Morgen - mit Abstand - versammeln. Von dort wurden die Schüler dann von einem Lehrer in den Raum geführt, in dem sie von 9 bis 13.15 Uhr ihre Klausur schrieben. Wie diesem Kurs, so wünschten Schulleiterin Elke Neumann und ihr Stellvertreter Jens Mäkelburg den insgesamt 40 Abiturienten, die an diesem Morgen Klausuren in Biologie und Physik schrieben, viel Erfolg.

Stellvertretender Schulleiter dankt Abiturienten für die große Disziplin

Mäkelburg sagt, er habe den Schülern zudem "für die große Disziplin gedankt, die sie in den letzten schwierigen Wochen gezeigt haben". Und ihnen gesagt, er glaube, dass Menschen mit einer solchen Disziplin ihr Abitur trotz Ausnahmezustands gut meistern werden. "Diese Wertschätzung", so Mäkelburg, "hat ihnen, glaube ich, gut getan."

Die Tischabstände eigens mit dem Zollstock abgemessen

Während die Gesamtschule ihre Aula an der Marxstraße aufgrund des separaten Eingangs dabei für nur eine Handvoll Abiturienten nutzte, die im Vorfeld der Prüfungen besonderen gesundheitlichen Schutz angemeldet hatten, schrieben in der Aula des Gymnasiums Waldstraße 20 der insgesamt 31 Abiturienten des Dienstags Klausuren. Die Aula habe man aufgrund ihrer Größe schon im Vorjahr für Abiklausuren genutzt, sagt die stellvertretende Schulleiterin Cornelia Bering. "Das hat sich bewährt." Der Hausmeister habe in diesem Jahr allerdings die Tischabstände "eigens mit dem Zollstock abgemessen, im Vorjahr haben wir in der Aula mehr Abiturienten unterbringen können".

Ermunternde Worte gab es natürlich auch für die Abiturienten an der Waldstraße, Schulleiterin Anette Christiani, verrät Bering, habe in den Klausur-Räumen zudem zusätzliches Hand-Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe platziert. Sicher ist sicher.

Für den Gebrauch des Dudens Einmalhandschuhe besorgt

Das hat sich auch Thorsten Köhne gedacht, der Schulleiter des Gymnasiums Holthausen. Da die Abiturienten in jeder schriftlichen Abi-Prüfung einen Duden nutzen dürfen, es an der Schule aber nicht für jeden Abiturienten ein eigenes Exemplar gibt, habe er noch mehrere Packungen Einmalhandschuhe besorgt.

Am Gymnasium Holthausen schrieben die meisten der 58 Abiturienten, die am Dienstag dran waren, ihre Klausuren am Dienstag dabei in der Dreifach-Turnhalle, einige auch in der so genannten Spielhalle daneben. Und eine weitere Schülerin hatte aufgrund von Vorerkrankungen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus einen Klassenraum ganz allein für sich - beaufsichtigt natürlich von einer Lehrerin.

Corona-Pandemie als psychische Belastung

Abgesehen von derartigen besonderen Hygieneauflagen sei für die Abiturienten 2020 gerade eigentlich "ein ganz normales Abitur angelaufen", sagt Thorsten Köhne, schulisch zumindest seien alle gut vorbereitet worden. "Wenn da für die Schüler nicht die psychische Belastung im Hintergrund namens Corona-Pandemie wäre..."

Kein Corona-Bonus

"Relativ schwer, vom Anforderungsprofil her ähnlich wie in den Vorjahren" sei die Biologie-Leistungskurs-Klausur gewesen, sagt Tom Deska, Schülersprecher am Gymnasium Holthausen. Einen Corona-Bonus habe es "nicht gegeben".

Auch Ida Westerhoff vom Gymnasium Waldstraße sagt, das Anforderungsprofil der Bio-Leistungskurs-Klausur sei vergleichbar mit dem der Vorjahre gewesen. Auf die abgeprüften Themen seien sie aber gut vorbereitet worden, "ich fand die Klausur fair".