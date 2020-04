Hattingen: Die Probleme beim Busticketkauf in Corona-Zeiten

Hattingen Mit dem Bus von Welper in die Stadtmitte fahren wollte eine Hattingerin jüngst. Doch sie kam kurzfristig an kein Ticket. Das sagt die Bogestra.

Mit dem Bus von Welper in die Stadtmitte fahren wollte Helga Büscher (70) jüngst. Doch der Plan scheiterte. Weil sie vor dem Einstieg in den Bus an kein Ticket kam.

Bei ihrem Orthopäden nahe des Reschop Carrés sei Anfang der Woche kurzfristig ein Termin frei geworden, sagt Helga Büscher, ihr Auto aber noch in der Werkstatt gewesen. Daher habe sie den Bus CE31 zum ZOB nehmen, an der Haltestelle "Gesamtschule" zusteigen wollen. Doch dort gebe es keinen Fahrkartenautomaten, Busfahrer würden aufgrund der Corona-Pandemie keine Tickets mehr verkaufen und die Mutti-App - Routenplaner, Fahrplanauskunft und mobiler Ticketshop in einem - habe sie nicht.

Seniorin fragte bei der Bogestra, was sie machen soll

"Ich habe deshalb bei der Bogestra angerufen und gefragt, was ich machen soll", sagt Helga Büscher. Eine Mitarbeiterin des Verkehrsunternehmens habe sie dann zunächst auf den Fahrkartenautomaten am ZOB verwiesen. Als die Hattingerin sagte, dass sie dort ja erst mal hinkommen müsse, habe es lapidar geheißen, dann müsse sie gegebenenfalls hoffen, nicht in eine Kontrolle zu geraten.

Sie wollte auf keinen Fall schwarzfahren

Ärgerlich findet Helga Büscher diese Auskunft. "Ich wollte ja auf keinen Fall schwarzfahren, sondern meine Busfahrt bezahlen."

Bogestra-Sprecher: Die Ticketpflicht gilt grundsätzlich weiter

Bogestra-Pressesprecher Christoph Kollmann sagt, genau dies müssten Kunden auch, denn auch in Zeiten von Corona "gilt die Ticketpflicht grundsätzlich weiter". Daher drohe Schwarzfahrern nach wie vor ein erhöhtes Beförderungsentgelt (60 Euro). Dass in den Bussen keine Tickets verkauft würden, gelte außerdem bereits seit Mitte März.

Helga Büscher, so Kollmann weiter, hätte sich aber vielleicht von Nachbarn oder Freunden ein Ticket besorgen und dieses in den Briefkasten werfen lassen können.

Wo es in Hattingen Tickets zu kaufen gibt

Tickets für alle, die die Mutti-App nicht nutzen können oder wollen, so Kollmann, gebe es in Hattingen dabei an den Farkartenautomaten am ZOB und am S-Bahnhof Hattingen-Mitte. Seit Montag hat auch wieder das Bogestra-Kundencenter im Reschop Carré geöffnet (mo-fr 9.30-17.30 Uhr; sa 10-15 Uhr).

Weitere Ticket-Vertriebsstellen befinden sich in der Thingstraße 16 (Post/Lotto EhReBo) sowie in der Rauendahlstraße 7 (Lotto Ruthardt-Bender). "Jetzt erworbene Tickets sind bis März 2021 gültig", rät Kollmann zu vorsorglichem Kauf.

Seniorin hätte sich gewünscht, Ticket nachlösen zu können

Helga Büscher hat unterdessen den kurzfristigen Orthopäden-Termin abgesagt. "Ich wünschte mir für eine spontane Busfahrt aber etwas Kulanz von der Bogestra - und die Möglichkeit, ein Ticket nachlösen zu können."