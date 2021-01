Hattingen: EN-Agentur begleitet Lernprozesse der Unternehmen

Jürgen Köder (rechts) und sein Team der EN-Agentur an ihrem Arbeitsplatz in der Grauzone an der Eickener Straße in Hattingen.

Hattingen Digitalisierung, Homeoffice und noch mehr: Corona hat die Arbeitswelt geändert. Das sagt der Chef der in Hattingen ansässigen EN-Agentur dazu.

Corona verändert die Arbeitswelt. Die Digitalisierung kommt schneller voran, Homeoffice ist für immer mehr Unternehmen ein Thema, das familienfreundliche Lösungen bietet. „In manchen Bereichen wird es kein Zurück geben“, sagt Jürgen Köder (63), der Chef der in Hattingen ansässigen Wirtschaftsförderungs-Agentur für den EN-Kreis.

Das lokale Bewusstsein sei bei vielen gestärkt, meint er, das Thema Nachhaltigkeit präsenter. „Es ist ein zartes Pflänzchen, das hier heranwächst.“ Sein Team der EN-Agentur, das mit in den Räumen der Grauzone an der Eickener Straße sitzt, will den Wirtschaftsakteuren in Hattingen und den anderen EN-Städten dabei helfen, den Weg in die „Schöne neue Arbeitswelt“ zu finden.

Sie bezeichnen die EN-Agentur als Anlaufstelle für Kompetenzen. Was raten Sie in diesen Zeiten einem Unternehmer?

Jürgen Köder: Mut zu haben, diese neue Situation anzunehmen und die Dinge neu zu denken. Nicht alles wird immer glatt laufen und der Wandel ist natürlich mit Ängsten verbunden, und es wird Diskussionen geben, die geführt werden müssen. Aber am Ende steht eine Idee. Und die muss man nicht nur umsetzen, sondern auch nach außen verkaufen. Die Firmen müssen zeigen, was sie tun, um Kunden zu werben.

Wer heute auf dem Markt bestehen will, muss flexibel sein und auf Entwicklungen reagieren können. Auch Ihr Unternehmen hat sich in Hattingen verändert.

Vor zwei Jahren sind wir in ein Gebäude gezogen, in dem viele kreative Köpfe zusammenkommen, verschiedene Unternehmen und Ideen beheimatet sind – ein sogenannter Co-work-Space. Wir haben uns in Frage gestellt und überlegt, was wir besser machen können, was wir lassen sollen, um den wichtigen Dingen mehr Raum zu geben. Wenn man 160 Aufgaben hat, kann man nicht alle gleich gut machen. Wir können den Unternehmen nicht sagen, dass sie sich weiterentwickeln sollen, wenn wir es nicht auch tun.

Wie hat sich Ihre Arbeit verändert?

Unser agiles Projektmanagement führt zu schnellem Feedback, schnellen Entscheidungen und zielorientierter Kommunikation. Wir haben mobile Arbeitsplätze geschaffen, haben keine festen Schreibtische mehr, ein Großraumbüro und wir arbeiten offener, teamübergreifender und projektbezogener. So kann jeder seine Stärken in den verschiedenen Bereichen einbringen. Homeoffice klappte bei uns vom einen auf den anderen Tag, weil wir auf das digitale Arbeiten vorbereitet waren, wenn auch aus einem anderen Grund.

Bei vielen Unternehmen war das aber nicht der Fall.

Das stimmt. Die digitalen Strukturen mussten erst geschaffen werden. Plötzlich war vieles anders. Es gab keinen Businessplan mehr, der funktionierte. Einnahmen brachen weg. Es war für alle ein Lernprozess.

Und am Ende steht welche Erkenntnis?

Dass die Strategie von Outsourcing und wenig Lagerkapazität am Standort vorzuhalten nicht greift, dass Lieferketten reißen können. Plötzlich kamen die Lkw nicht mehr durch Österreich, Produktionen standen still. Global ist günstiger als regional, bis zu dem Punkt, an dem es nicht mehr funktioniert. Es war toll zu sehen, wie sich die Unternehmen untereinander vernetzt haben, in Online-Konferenzen. Sie denken regionaler und damit auch nachhaltiger.

Als Wirtschaftsförderer: Was würden Sie sich wünschen?

Wir müssen das lokale Bewusstsein stärken. Die Menschen müssen begreifen, dass sie nicht bei Amazon bestellen müssen. Jede Buchhandlung kann einem auch jedes Buch von einem auf den anderen Tag besorgen. Wenn wir weiter Spaß in der Innenstadt haben wollen, müssen wir was tun. Wir haben tolle Sachen vor Ort.

Was wird sich nach der Krise verändert haben?

Die Unternehmen werden digitaler unterwegs sein, es wird flexiblere Arbeitsformen für die Mitarbeiter geben. Durch Corona wurde vieles beschleunigt. Es wird in einem Jahr einige Unternehmen nicht mehr geben. Vor allem das Hotel- und Gaststättengewerbe wird es treffen. Etliche werden verschwinden. Das liegt daran, dass schon vor Corona die Auslastungszahlen nicht gestimmt haben. Die, die es schaffen, für die sehe ich gute Chancen, auch auf Dauer auf dem Markt zu bestehen.