Hattingen: EN-Verbraucherberatung war 2019 stark nachgefragt

Mangelhafte Information beim Abschluss von Telefonverträgen, undurchsichtige Forderungen und tückische Geschäftsmodelle: Die Verbraucherberatung des Ennepe-Ruhr-Kreises war auch 2019 wieder eine gefragte Ansprechpartnerin, um Verbraucherrechte durchzusetzen oder unberechtigte Forderungen abzuwenden.

Insgesamt fast 2400 Anliegen bearbeiten die Mitarbeiter im Vorjahr, sagt Alexandra Kopetzki, die Leiterin der Verbraucherberatung, bei der Vorstellung des Jahresberichts 2019. Erfreut ist sie dabei darüber, dass der Kreis den Finanzierungsvertrag bis Ende 2024 verlängert hat und damit die Arbeit der Einrichtung anerkennt.

Mangelhafte Information beim Vertragsabschluss in Telefon-Shops

Mit allein rund 1980 Rechtsberatungen und -vertretungen hat sich die auch für Hattingen zuständige Beratungsstelle in Witten für Bürger eingesetzt - meist erfolgreich. Unter anderem mangelhafte Information beim Vertragsabschluss in Telefon-Shops sorgte bei Bürgern dabei für Ärgernisse. „So berichteten Verbraucher, dass sie überrumpelt worden waren und Verträge unterschrieben hatten, deren Konditionen sie erst im Nachhinein überblicken konnten“, so Kopetzki.

Zum Weltverbrauchertag hat die Beratungsstelle dabei aufgezeigt, wie Kunden darauf pochen können, die vorgeschriebenen Informationen vor Abschluss eines Handy-Vertrages auch ausgehändigt zu bekommen. Die Verbraucherzentrale NRW hat zudem ein 14-tägiges Widerrufsrecht bei solch komplexen Vertragskonstellationen gefordert.

Hilfestellung gab es auch vielfach bei Identitätsdiebstählen

Hilfestellung gab die Verbraucherberatung des Kreises auch vielfach bei Identitätsdiebstählen. Betroffene erfuhren von diesen meist erst, wenn sie Rechnungen oder Inkassoschreiben erhielten oder unbekannte Abbuchungen für Warenbestellungen über Shopping-Plattformen oder Abos für Streaming-Dienste auf ihrem Konto vorfanden. In der Rechtsberatung hat die Beratungsstelle dubiosen Forderungen dann einen Riegel vorgeschoben und präventiv Tipps gegeben, um Datendiebstahl vorzubeugen.

Und schließlich zeigte sie mit der Kampagne "(Keine) Zeit für (falsche) Entscheidungen" Wege auf, im Energiebereich in Sachen Klimaschutz das Richtige zu tun. Denn wenn in guter Absicht falsche Entscheidungen getroffen werden – zum Beispiel, weil geplante Maßnahmen unnötig teuer sind oder gar keinen Klimaschutzeffekt haben, drohen Anstrengungen zu verpuffen, mahnt Kopetzki.