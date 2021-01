Hattingen: Fahrdienst-Angebot für die Bürgerbus-Nutzer

Der Bürgerbus kann wegen der Corona-Pandemie zurzeit in Hattingen nicht fahren. Die Stadt bietet eine Alternative an.

Hattingen Für fünf Euro zum Arzt oder zum Einkaufen: Die Stadt Hattingen macht Bürgern, die in abgelegenen Ecken sonst den Bürgerbus nutzen, ein Angebot.

Auch der Bürgerbus musste wegen der Corona-Pandemie den Verkehr einstellen. Die Stadtverwaltung hat für die Nutzer aber eine Alternative organisiert – einen Fahrdienst durch die lokalen Taxi-Unternehmen.

Das Angebot gilt zunächst für den Zeitraum bis zum 8. Januar für Fahrten zum Arzt und zum Einkaufen – jeweils von montags bis freitags zu den üblichen Geschäftszeiten und nur innerhalb des Stadtgebietes. Ob es bei einer diskutierten Verlängerung des Lockdowns auch weiterhin Bestand hat, ist noch offen.

Fahrdienst kostet fünf Euro - Liste der Taxi-Unternehmen in Hattingen

Der Fahrdienst ist für die Nutzer nicht kostenlos. Es müssen pauschal fünf Euro an das beauftragte Taxi-Unternehmen gezahlt werden. Die restlichen Kosten übernimmt die Stadt Hattingen.

Die folgenden Taxi-Anbieter können in Anspruch genommen werden: Taxi Schiwy 02324/ 2 33 44; Funkmietwagen 0174/ 1915112 oder 02324/ 5973320; Taxi Marija 02324/ 68 20 69 oder 01512/ 077 18 14.

Angebot richtet sich vornehmlich an ältere Menschen

Weil vornehmlich von älteren Menschen genutzt wird, die in Gebieten wohnen, die nicht oder nicht besonders gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden sind, will die Stadt Hattingen sie nicht in ihrem Quartier alleine lassen. „Diesen Menschen, die meist alleinstehend sind und manchmal auch keine finanziellen Möglichkeiten haben auf Alternativen zurückzugreifen, möchten wir in dieser schwierigen Zeit helfen“, so Bürgermeister Dirk Glaser. „Wir hoffen, dass die Bürgerbus-Nutzer das Angebot erreicht und nicht von denen ausgenutzt wird, denen andere Möglichkeiten der Versorgung zur Verfügung stehen.

