Hattingen: Feuerwehr rettet eingeklemmtes Unfallopfer

Die Feuerwehr war am Montagnachmittag in Bredenscheid im Einsatz.

Hattingen Bei einem Verkehrsunfall in Hattingen wird ein Autofahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Zur Rettung trennt die Feuerwehr Dach und Fahrertür ab.

Einen in seinem Fahrzeug eingeklemmten Mann hat die Feuerwehr am Montagnachmittag in Hattingen befreit. Dazu wurden Dach und Fahrertür abgetrennt.

Um 15.20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr nach Bredenscheid gerufen. In der Nähe der Kreuzung Bredenscheider- / Elfringhauser Straße waren zwei Autos zusammengestoßen.

Ein schwarzer Golf wurde bei dem Aufprall eine Böschung hochgeschoben. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde danach in ein Krankenhaus eingeliefert.

+++ Sie möchten über Nachrichten aus Hattingen auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++

"Der Fahrer des anderen Fahrzeugs war auf seinem Sitz eingeklemmt und musste mit Spezialwerkzeug befreit werden", schildert Feuerwehrsprecher Jens Herkströter. "Dazu mussten wir das Dach ebenso abtrennen wie die Fahrertür." Das Unfallopfer wurde danach in ein Spezialkrankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen, zwei Rettungswagen und einem Notarztwagen im Einsatz.

Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel