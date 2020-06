Hattingen: Firma Hasenkamp freut sich über Top-Bewerber

Hattingen. Sind Azubis in Zeiten der Coronakrise abgehängt? Das sagen die Auszubildenden der in Bochum und Hattingen ansässigen Firma Hasenkamp dazu.

Die Corona-Krise setzt Auszubildende und Berufsanfänger außergewöhnlichen beruflichen Unsicherheiten aus. Wie diese Situation die Handwerksbranche beeinflusst, haben Azubis der in Bochum und Hattingen ansässigen Sanitärfirma Hasenkamp mit Inhaber Heinz Hasenkamp und Landtagsabgeordneten Karsten Rudolph in einer offenen Gesprächsrunde diskutiert.

Azubis kommen mit dem veränderten Berufsalltag gut klar

„Ich selbst hatte Glück, aber einige aus meiner Berufsschule haben wochenlang keine Arbeit gehabt und wurden teilweise auch nicht vergütet“, erklärt Anja Gimpel, die im gastronomischen Bereich der Hasenkamp GmbH ihre Ausbildung macht. Mit dem veränderten Berufsalltag komme sie, ebenso wie ihre gut klar. Von der verschobenen Abschlussprüfung profitiere sie sogar.

Heinz Hasenkamp hat in seiner Sanitärfirma nur wenig Auftragseinbrüche zu verzeichnen, denn seine Kunden sind systemrelevant: Altenheime und Gefängnisse. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

„Unsere Azubis haben in drei Monaten das gelernt, was sie sonst in drei Jahren lernen“, sagt Heinz Hasenkamp. Seine Firma mit 104 Mitarbeitern in Bochum und Hattingen bildet 15 Jugendliche zum Kältetechniker, Klempner, Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klima sowie im kaufmännischen und gastronomischen Bereich aus. Mit Unbeschwertheit und innovativen Ideen würden die jüngeren Mitarbeiter die Anpassungen an die Krise mitgestalten: Ein digitaler Bäderrundgang wurde für die Kunden geschaffen, die Gastronomie wandelte sich zum Lieferdienst sowie zur hauseigenen Kantine um und Bürokräfte stellten eine kleine Betriebs-Kita auf die Beine.

Sechs neue Mitarbeiter in der Corona-Zeit eingestellt

„Wir haben in Corona-Zeiten sechs neue Mitarbeiter eingestellt, jetzt kriegen wir die Besten – so verrückt das klingt“, so Hasenkamp.

„Die wären sonst zu Opel oder Nokia gegangen“, so Hasenkamp, „in dieser Zeit führt die Angst vor dem Globalen dazu, dass sich das berufliche Interesse wieder auf die gesunde lokale Ebene konzentriert.“ Derzeit wechselten Arbeitskräfte von der Industrie zum Handwerk, entgegen früherer Trends.

Keine Einbrüche bei Großaufträgen zu verzeichnen

Während die Firma bei größeren Aufträgen, beispielsweise für Gefängnisse und Altersheime, keine Auftragseinbrüche verzeichnet, sehe es bei Einzelaufträgen unter 5000 Euro anders aus. „Wollen ihre Kunden aktuell überhaupt fremde Handwerker in ihrer Wohnung haben“, fragt ihn der SPD-Landtagsabgeordnete Karsten Rudolph. „Kleinstaufträge sind gerade bei älteren Kunden weggebrochen“, sagt Hasenkamp, „von früher 20 Aufträgen täglich sind wir jetzt auf ein bis zwei runtergerutscht.“ Wegen der Abstandsregeln sei „der Handwerkeralltag anstrengend geworden“.

Es sei nun wichtig, Erleichterungen für Handwerksbetriebe zu schaffen, die Wert auf Ausbildung legen, beispielsweise indem die öffentliche Hand vorübergehend die Sozialbeiträge übernimmt, meint der Landtagsabgeordnete. „Eine andere Maßnahme wäre es, bei öffentlichen Ausschreibungen nicht mehr dem günstigsten Angebot den Zuschlag zu geben, sondern dem Besten – dabei allerdings die Zahl der Azubis in den Betrieben zu berücksichtigen.“