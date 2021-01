Hattingen: Geteilte Meinungen zur Debatte über FFP2-Masken

In Bayern schon beschlossen, in NRW noch diskutiert: Eine Pflicht in bestimmten Bereichen FFP-2-Masken zu tragen. In Hattingen gehen die Meinungen dazu auseinander. (Symbolbild)

Hattingen NRW diskutiert über eine FFP2-Masken-Pflicht in ÖPNV und Einzelhandel. Branchenvertreter aus Hattingen bewerten diese Idee unterschiedlich.

Was in Bayern schon beschlossene Sache ist, wird in NRW noch diskutiert. Nämlich, ob es angesichts der trotz Lockdown hohen Infektionszahlen nötig ist, die Maskenpflicht zu verschärfen. Anstatt lediglich einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, müssen es im Freistaat ab Montag, 18. Januar, FFP2-Masken sein, zumindest im Einzelhandel und ÖPNV. In Hattingen sind die Meinungen dazu unterschiedlich.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Hattingen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

FFP2-Maske verspricht größere Sicherheit

"Wenn man auf Nummer Sicher gehen will, trägt man FFP2-Maske", ist Apotheker Michael Mahl überzeugt. Er betreibt mehrere Apotheken in Hattingen und Sprockhövel, ist darüber hinaus Vorsitzender der Bezirksgruppe Ennepetal-Ruhr des Apothekerverbandes Westfalen-Lippe. Er selbst trage bereits seit Wochen diese Maskenform, die im Gegensatz zu Alltags- oder OP-Masken nicht nur den Gegenüber, sondern auch den Träger vor einer Ansteckung bewahren sollen.

Auch die Mitarbeiter in seinen Apotheken seien bereits mit FFP2-Masken ausgestattet, auch weil die Ansteckungswahrscheinlichkeit durch höhere Infektionszahlen und eventuelle Virusmutationen größer erscheint, als noch vor Monaten.

FFP2-Maske macht körperliche Arbeit noch anstrengender

Das Wohl seiner Mitarbeiter hat auch Edeka-Betreiber Dirk Winter im Auge, wenn er eine FFP2-Masken-Pflicht eher kritisch sieht. "Sie können gerne mal vorbei kommen und einen ganzen Tag mit so einer Maske arbeiten", bietet er der WAZ an. Das sei nämlich kaum möglich, die Belastung spätestens nach zwei Stunden zu hoch, um weiter zu arbeiten.

"Es hängt von der Schwere der Arbeit ab", sagt auch Apotheker Mahl, wenn es um die Praktikabilität im Job geht. "Wenn man körperlich arbeitet, etwa im Lebensmittel-Einzelhandel Regale einräumt, wird es schon anstrengend."

Zudem sei es bei langen Tragzeiten auch wichtig, eine gut sitzende Maske zu haben. "Bei den sehr günstigen Masken ist der Tragekomfort überschaubar", erläutert er. Zwar sei das sicher nicht das härteste Argument, jedoch werde eine Maske, die unbequem ist, an den Ohren drückt oder im Gesicht kratzt, für den Träger einfach unangenehm - gerade, wenn sie viele Stunden getragen werden muss.

In Hattinger Bussen herrscht große Masken-Disziplin

Neben dem Einzelhandel ist der ÖPNV der zweite Bereich in der aktuellen Diskussion. Hattingen wird in dieser Hinsicht zu großen Teilen von der Bogestra versorgt, die sich allerdings noch nicht zu der Masken-Diskussion äußern will. "Natürlich verfolgen wir diese Themen auch", sagt Sprecherin Sandra Bruns, da es aber für NRW noch keine derartigen Beschlüsse gibt, wäre jede Äußerung ein "Glaskugellesen".

Allerdings, berichtet Bruns, sei die .

Aktuell kein Engpass bei FFP2-Masken

Ein anderer Punkt in der FFP2-Masken-Frage ist die Verfügbarkeit. Besonders zu Beginn der Pandemie hatte es Lieferengpässe gegeben (nicht nur bei den FFP2-Masken) und zuletzt hatten die Apotheker im ganzen Land sehr , als die Bundesregierung Risikopatienten mit einer gewissen Anzahl der Masken kostenlos ausgestattet wissen wollte.

Letzteres gestaltete sich aber trotz der Kurzfristigkeit relativ unproblematisch. Und auch "" seien Bestellungen "kein Probelm", wie Apotheker Michael Mahl erläutert. Allerdings räumt er ein, dass schwer abzusehen sei, wie sehr die Nachfrage steigen würde, sollte eine entsprechende Verordnung auf den Weg gebracht werden.

+++ Hier gibt es mehr Nachrichten aus Hattingen. +++