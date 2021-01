Hattingen: Grün statt Weiß - es gab nur wenig Schneegriesel

Grüne Wiese, trübe Aussicht: Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt blieb der prognostizierte Schnee auch in Oberstüter weiterhin aus.

Hattingen Schnee war angekündigt - es hat in Hattingen am Donnerstag aber nur etwas Griesel gegeben. Wie das Wetter an den kommenden Tagen werden soll.

Grün statt Weiß: Ja, ein bisschen Griesel ist heruntergekommen, aber den verbreiteten Schneefall, den die Wetter-Experten in der Nacht zum Donnerstag erwartet hatten, gab es in Hattingen nicht.

Winterdienst der Stadt Hattingen in Bereitschaft - aber kein Einsatz

Auch am Donnerstag kommen im Hügelland immer wieder vereinzelt Schneeflocken vom Himmel, doch die sind oft gar nicht als solche erkennbar. Nicht zu vergleichen also mit dem kurzen Schneeschauer am Dienstag (der dann aber auch innerhalb einer Stunde wieder weggeschmolzen war) oder einem richtigen Wintereinbruch.

"Der Winterdienst war heute in Bereitschaft, musste aber nicht zum Streuen ausrücken", sagte Jana Golus, Sprecherin der Stadt Hattingen, auf Anfrage der WAZ.

Schneeschauer sind für die kommenden Tage vorhergesagt

Für die kommenden Tage sehen die Meteorologen weiterhin Schneewolken am Himmel, mal mit einer Schneefallgrenze von 200, mal 300 und mal 400 Metern. Es sollen Schauer sein, also ist auch nicht zu erwarten, dass es liegen bleibt. Auf den Straßen dagegen kann auch dies plötzliche zu Glätte führen. Wie immer gilt hier: Fahren Sie vorsichtig – zum eigenen Schutz wie auch für den anderer Verkehrsteilnehmer!

