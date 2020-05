Hattingen: Haarewaschen ist Pflichtprogramm beim Friseur

Seit Montag dürfen Friseure wieder für ihre Kunden da sein. "Aber mit normalem Arbeiten hat das wenig zu tun", sagt Peggy Voss von der Beautex Hairlounge an der Großen Weilstraße in Hattingen.

Aber sie ist froh, dass die Lockerungen das Arbeiten überhaupt wieder möglich machen. Weniger geredet wird im Salon, denn die Masken nehmen den Spaß daran. "Wir arbeiten sonst immer auf Augenhöhe, haben gelernt, den Kunden in die Augen zu sehen und sie nicht über den Spiegel anzusehen. Das ist jetzt anders", sagt Peggy Voss. Alle Termine in den nächsten drei Wochen sind vergeben.

Friseure in Hattingen freuen sich, endlich wieder arbeiten zu können

Unangenehm sei es schon, so viele Stunden mit Mundschutz zu arbeiten. Zu den Regeln sagt sie: "Man sieht, dass die kein Friseur gemacht hat. Eigentlich darf man im Gesicht nichts machen, kein Wimpernfärben, kein Augenbrauenzupfen, keine Bartpflege. Aber was ist mit dem Pony? Da stehe ich vor dem Kunden."

Die Theke an eine andere Stelle geschoben hat Marie Aydinoglu von Head Factor an der Großen Weilstraße. "Damit das mit dem Abstand alles hinkommt." Auf vier Stühlen statt wie bislang auf sieben können Kunden Platz nehmen. Marie Aydinoglu desinfiziert eben einen der Stühle, bevor sie den nächsten Kunden hereinbittet. Und wechselt nach jedem Kunden ihren Mundschutz.

Nasen-Mund-Schutz ist im Fiseursalon Pflicht für Kunden und Friseure

Auch die Kunden tragen einen Nasen-Mund-Schutz. "Wenn ich jetzt hier in der Nähe der Ohren arbeiten muss, dann nimmt der Kunde kurz an dem Ohr das Gummi ab, hält aber weiter die Maske vor dem Gesicht", erklärt Marie Aydinoglu.

Die Termine für diese Woche sind alle komplett ausgebucht. Als Pflichtdienstleistung kann man in Corona-Zeiten das Haarewaschen sehen. "Sonst konnte ich ja Farbe auf das trockene Haar aufbringen. Jetzt aber gilt, dass ich erst die Haare waschen und trocknen muss, bevor ich mit irgendetwas beginne." Ein anderer Arbeitsablauf sei das jetzt eben.

Wimpernfärben, Rasur, Augenbrauenzupfen, Schminken ist derzeit nicht im Angebot

Zwischen den Waschbecken ist im Salon Siede an der Bruchstraße ein Spucksichtschutz aufgestellt - zur Sicherheit. "Damit die Köpfe nicht so eng zusammen sind, auch wenn der Abstand groß genug ist." Ungewohnt ist es schon für die Kunden, Sandra Siede nicht nur mit Mundschutz, sondern auch mit Visier zu sehen. Aber auch die Kunden tragen Mundschutz. Am Telefon hat Siede bei der Terminsprache schon darauf hingewiesen, dass sie bitte einen Mundschutz mitbringen mögen. Bis zum 20. Mai sind alle Termine ausgebucht, muss Sandra Siede den Anrufern am Montag mitteilen.

Einen leckeren Kaffee trinken, während die Farbe einwirkt, und dabei eine Zeitschrift aus dem großen Angebot lesen: Auch das geht gerade nicht. "Ich habe für den Notfall Pappbecher gekauft. Falls einem Kunden mal nicht gut ist und er etwas trinken muss", sagt Sandra Siede.

Friseure arbeiten mit halber Kraft - Parallelbedienung fällt weg

Sie ist derzeit ganz und gar für einen Kunden da. "Sonst bedient bei uns ein Mitarbeiter zwei Kunden parallel, weil ja beispielsweise Farben 30 bis 45 Minuten einwirken müssen. In der Zeit kann man zum Beispiel Herrenhaarschnitte machen." Das fällt jetzt weg. "Wir arbeiten also mit halber Kraft. Aber Hauptsache, wir arbeiten! Ich habe sechs Mitarbeiter, darunter allein Erziehende. Ich habe auf mein Gehalt verzichtet, um das Kurzarbeitergeld aufzustocken. Ich habe einen Mann, der noch mit für mich sorgt, darum geht das."

Ridvan Satan hat erst am 2. März den Salon Metamorphose an der Rauendahlstraße übernommen, ihn umbenannt in Infinity Haircut. Am gestrigen Montag war er ausgebucht, aber in den nächsten Tagen sind noch Termine frei. "Wir sind ja noch neu. Das ist der Grund dafür." Zu zweit arbeitet das Team in Corona-Zeiten. "Abstand einhalten, Schutzmasken, das ist ungewohnt, aber nötig: Die Kunden sollen ja auch ein gutes Gefühl beim Friseurbesuch haben."

Info:

Monika Prahl von "Haarspitze" an der Marxstraße beschreibt den derzeitigen Aufwand: "Die Kunden betreten mit Schutzmaske den Salon, kommen dann in den Hygienebereich, wo sie sich die Hände desinfizieren. Dann müssen sie ein Formular und eine Einverständniserklärung ausfüllen, ihren Namen hinterlassen und eintragen, wie lange sie im Salon waren. Das bewahren wir 60 Tage auf. Wenn sich jemand infiziert, kann man so die Infektionskette nachverfolgen." Das Erfassen der Kundenkontaktdaten sieht die Corona-Schutz-Verordnung NRW als einen von vielen Punkten vor.

Von Einmal-Umhängen in ihren Laden sieht sie aus Umweltschutzgründen ab. "Nach jedem Kunden packe ich den Umhang dann lieber in die Wäsche", erklärt sie.