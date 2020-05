Hattingen: Hang an Königsteiner Straße muss gesichert werden

Hattingen. Nach einem Erdrutsch wird ein Schutznetz an der Königsteiner Straße angebracht. Die Straße in Hattingen ist dafür zwei Tage voll gesperrt.

Der Hang an der Königsteiner Straße bröckelt wieder. Nach einem Hangrutsch im Jahr 2012 gab es nun erneut einen in diesem Bereich. Deshalb muss die Stelle besonders gesichert werden. Die Straße wird dafür am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. Mai, voll gesperrt.

Regelmäßige Kontrollen

Betroffen ist ein Abschnitt, der westlich des vorhergehenden Hangrutsches liegt. Diese Gefahr muss nun beseitigt werden. Die oberhalb des Bereichs gelegenen Häuser seien jedoch nicht gefährdet, sagt Stadtsprecherin Jessica Krystek. Regelmäßig wird auch dieser Abschnitt bei Straßenbegehungen kontrolliert. Dabei wurde die Instabilität im Hang bemerkt.

„Die Fläche, über die ein neues Schutznetz gelegt wird, beträgt zirka 250 Quadratmeter“, erklärt die Stadtsprecherin. Dafür sind zunächst Bohrungen nötig. Die Arbeiten dafür können nur unter einer Sperrung erledigt werden. „Es müssen zunächst Boden- und Felsnägel gebohrt werden. Im Anschluss werden Anker in den Fels und im Boden versetzt , die mit einer Zementlösung befüllt und befestigt werden“, führt Krystek aus, was in den zwei Tagen passieren soll.

Sperrung am Mittwoch und Donnerstag

Erst im Nachgang wird eine Erosionsschutzmatte über den Hang gelegt und darüber ein Schutznetz gespannt, um das Erdreich zu sichern. Eine Sperrung wird dafür nicht mehr notwendig sein.

Gesperrt wird die Königsteiner Straße am Mittwoch und Donnerstag. Die Zufahrt zu den Häusern 32a beziehungsweise 26b aus Richtung Osten und bis zur Hausnummer 36 aus Richtung Westen ist trotz der Sperrung weiterhin möglich, teilt die Stadt mit. Der Bereich kann über die Hochstraße und Dahlhauser Straße umfahren werden.

Umleitung der Bus-Linie 359

Die Buslinie 359 wird ab der Haltestelle Ruhrbrücke über die Bochumer und Dahlhauser Straße bis Einmündung Hochstraße umgeleitet. Die Haltestellen Königsteiner Straße und Hochstraße können in dieser Zeit nicht angefahren werden. Es gibt eine Ersatzhaltestelle auf der Dahlhauser Straße zwischen Fährstraße und Hochstraße.