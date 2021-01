Hattingen: Industrie geht optimistisch ins neue Jahr

Hattingen Während weite Teile der Wirtschaft brach liegen, meldet die Industrie ermutigende Zahlen. Ein Drittel der Firmen hofft auf bessere Geschäfte.

Vorsichtigen Optimismus verbreiten die Industrien und Unternehmen im mittleren Ruhrgebiet und Westfalen mit Blick auf das Jahr 2021. Die Hoffnung ist da, dass sich nach dem vergangenen Krisenjahr die Lage wieder entspannt und wieder positive Zahlen geschrieben werden können. Das ergibt eine Umfrage der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen bei den ihnen zugehörigen Unternehmen.

„Wir erleben gerade einen verschärften Lockdown. Da passen optimistische Meldungen eigentlich nicht ins Bild. Und wir wissen auch, dass Teile des Handels, Dienstleistungen, viele Selbstständige und die gesamte Kultur derzeit brach liegen. Die Industrie meldet aber vergleichsweise ermutigende Zahlen“, so AGV-Hauptgeschäftsführer Dirk W. Erlhöfer.

Ein Drittel der Unternehmen glaubt an ein besseres Geschäftsjahr

Die 430 Unternehmen, die den AGV angehören und in der Mehrheit industriell geprägt sind, starten also mit neuem Mut. Wie schnell der Aufholprozess nach dem Absturz im vergangenen Jahr dauere, sei jedoch davon abhängig, wie hart der Corona-Winter werde, heißt von den Arbeitgeberverbänden Ruhr/Westfalen.

Etwa ein Drittel der Unternehmen gibt an, dass von einem besseren Geschäftsjahr ausgegangen wird, ein weiteres Drittel geht davon, dass die Geschäfte ähnlich gut laufen werden wie in 2020. 40 Prozent rechnen dabei mit besseren Umsätzen und immerhin 36 Prozent mit besseren Erträgen.

Positive Auftragsprognosen, zögerliche Investitionen

Auch die Auftragsprognosen der 430 Unternehmen sehen gut aus, heißt es von den AGV. Im Inland erwarten 68 Prozent der Unternehmen mehr Aufträge als im vergangenen Jahr, bei den Auslandsaufträgen gibt es mit 65 Prozent Positivmeldungen ähnliche Erwartungen.

Etwas vorsichtiger geben sich die Industrien jedoch hinsichtlich der Investitionen. 50 Prozent der Unternehmen gehen von höheren oder gleichbleibenden Investitionen im Inland aus, die andere Hälfte rechnet mit einem Rückgang der Investitionen. Die Auslandsinvestitionen werden, so die Erwartungen von zwei Dritteln der Unternehmen, sinken. „Die Lage ist nach wie vor fragil. Investitionen werden im Moment sehr genau bedacht“, sagt Erlhöfer.

AGV-Chef: „Nun ist die Frage, wie hart der Winter noch wird“

Ein Drittel der Beschäftigten befindet sich derzeit in Kurzarbeit. Dieses Instrument habe dazu geführt, dass nur vier Prozent der Unternehmen planen, betriebsbedingte Kündigungen aussprechen zu müssen, so die AGV. Für 2021 planen aber einige Unternehmen neue Mitarbeiter einzustellen und auch auszubilden.

„Insgesamt sind dies in einer nach wie vor schwierigen Zeit ermutigende Signale. So tief das Tal 2020 auch war. Wir hoffen, dass der konjunkturelle Aufstieg 2021 Fahrt aufnimmt. Mit zusätzlichen Impfstoffen und einer hoffentlich letzten Kraftanstrengung in diesem Lockdown haben wir nun zwei Säulen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Nun ist die Frage, wie hart der Winter noch wird“, so Erlhöfer.

>>> Das sind die Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen

Die Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen mit Sitz in Bochum vertreten rund 430 Mitgliedsunternehmen mit etwa 86.000 Beschäftigten im Mittleren Ruhrgebiet und in Westfalen. Der Bürogemeinschaft aus vier Verbänden gehören u.a. auch die MINT-Stiftung Ruhr/Vest und die Arbeitgeber Ruhr GmbHan. Weitere Informationen unter www.agv-bochum.de