Hattingen: Inzidenz sinkt, weitere Impftermine für Senioren

Hattingen Gute Nachrichten in Corona-Zeiten: Die Inzidenz in Hattingen sinkt, die Kassenärztliche Vereinigung will weitere Impftermine freischalten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hattingen sinkt zunehmend, mit 58,78 (Stand: Sonntag, 31. Januar) nähert sie sich erstmals seit Wochen wieder der magischen 50er-Marke, ab der die Gesundheitsämter wieder in der Lage sein sollen, Infektionsketten zu verfolgen, um die Ausbreitung der Pandemie bekämpfen zu können. Die Inzidenz für den EN-Kreis, die für die Schutzmaßnahmen vor Ort maßgebend ist, liegt allerdings aktuell bei 85,46 (Stand: 31. Januar).

Im EN-Kreis vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona

Nachdem am vergangenen Freitag zwei Frauen aus Hattingen im Alter von 78 und 92 Jahren im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben waren, gab es im EN-Kreis über das Wochenende vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zu beklagen: Die drei Männer, 91, 85 und 82 Jahre alt, sowie eine 85-jährige Frau lebten dabei alle in Pflegeinrichtungen in Witten. Insgesamt stieg die Zahl der Todesfälle im Kreis im Zusammenhang mit Corona damit auf 243. 56 der Verstorbenen waren Hattinger.

Gute Nachrichten gibt es unterdessen in Sachen Impftermine für Über-80-Jährige. So teilte die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) mit, dass sukzessive weitere Terminkontingente freigeschaltet werden - stets in Abhängigkeit der zugesagten Impfstoffmenge. In Kürze, so Jana Elbert von der KVWL, werde zudem das Termin-Buchungsfenster bis Ende April geöffnet, so dass deutlich mehr Termine zur Verfügung stehen werden. Wichtig sei, so Elbert: "Es ist ausreichend Zeit und Vorlauf für die Terminvergabe, so dass jeder, der geimpft werden möchte, drankommen wird – wenn auch nicht sofort."

Problem des fehlenden zweiten Impftermins inzwischen pragmatisch gelöst

Nach vielen technischen Problemen, so Dr. Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der KVWL, habe man zudem das Problem des fehlenden zweiten Impftermins inzwischen pragmatisch gelöst: Wer einen Ersttermin gebucht, aber keinen Zweittermin erhalten hat, soll den Ersttermin unbedingt wahrnehmen. Die betroffenen Bürger erhalten in diesem Fall während des Ersttermins im Impfzentrum den zweiten Impftermin, sie müssen im Vorfeld nicht selbst aktiv werden.

