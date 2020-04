Hattingen: Jetzt gibt es am Berufskolleg eine Maskenpflicht

Hattingen Am Berufskolleg Hattingen müssen alle Anwesenden ab sofort Masken tragen. Schulleiter Holger Hoffmann begründet die Entscheidung so:

Am Berufskolleg Hattingen gilt seit Montag (27.4.) eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im Gebäude – mit Ausnahme der Klassenräume und der Sekretariate.

Er habe diese Entscheidung in Absprache mit den Leitern der beiden anderen Berufskollegs des Kreises in Ennepetal und Witten getroffen, sagt Schuleiter Holger Hoffmann. Der Kreis als Schulträger trage diese Entscheidung aber mit. Masken gebe es für Schüler, die keine hätten, im Einzelfall kostenlos im Sekretariat. Akzeptiert als Mund-Nasen-Schutz würden aber auch Schals, Buffs und ähnliches.

Mindestabstand insbesondere in den Fluren und auf dem Pausenhof ist nur schwer einzuhalten

Die Einführung der Maskenpflicht war aus Sicht Hoffmanns erforderlich geworden, nachdem sich nach der vorsichtigen Wiederaufnahme des Schulbetriebs am vergangenen Donnerstag herausgestellt hatte, dass sich der Mindestabstand insbesondere in den Fluren und auf dem Pausenhof nur schwer einhalten lässt. Hoffmann will Schüler, die sich nicht an die Maskenpflicht halten, zunächst nur ermahnen, im Einzelfall müsse man über ein härteres Vorgehen nachdenken.

Wer die Nies-Etikette nicht einhält, kann vom Schulgelände verwiesen werden

Wer derweil die Nies-Etikette nicht einhält, werde gegebenenfalls des Schulgeländes verwiesen, so Hoffmann. Bislang aussprechen musste er einen solchen Verweis aber noch nicht.