Hattingen: Jetzt macht auch die CDU Politik weiblicher

Generationswechsel bei der CDU. Die Ratsfraktion soll jünger und weiblicher werden. Sieben der 15 Bewerber um ein Ratsmandat auf den vorderen Listenplätzen sind Frauen, einige davon noch sehr jung. Mit Ulrike Brauksiepe, Christiane Nicolai und Andrea Pap sind aktuell gerade einmal drei der 15 Stadtverordneten weiblich.

Grüne und SPD waren den Christdemokraten bei diesem Aspekt der parlamentarischen Arbeit im Stadtrat lange weit voraus. Jetzt zieht die CDU nach. Möglich wird dies, weil mit Theo Haske, Norbert Kubaschek, Johannes Tüller, Stefan Bahr und Engelbert Meidinger gleich fünf erfahrene Mandatsträger ihren Platz räumen.

Der politische Nachwuchs muss auch da sein und wollen

Jahrzehntelange Kompetenz weicht frischem Schwung. So ist das bei Generationswechseln. Dass die „alten Männer“ jetzt zurücktreten, markiert allerdings nur eine Seite der Medaille. Denn der politische Nachwuchs, er muss auch da sein und wollen. Es ist sicher kein Zufall, dass zwei der neuen CDU-Kandidatinnen Töchter von amtierenden Ratsmitgliedern sind. Da ist der politische Funke ganz offensichtlich übergesprungen.

Auf verfügbares Personal wartet zurzeit auch Andreas Lamm. Der Pfarrer der katholischen Stadtpfarrei St. Peter und Paul ist derzeit der einzige Priester in ganz Hattingen – und arbeitet an einer „Minimal-Gottesdienst-Ordnung“.

Ein solcher Einschnitt ist ein Armutszeugnis

Natürlich: Krankheitsfälle sind überhaupt nicht planbar, Pensionierungen nur sehr bedingt. Trotzdem ist ein solcher Einschnitt in die seelsorgerische Arbeit in Hattingen ein Armutszeugnis. In der freien Wirtschaft würde man von „Kaputtsparen“ reden.