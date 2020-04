Hattingen: Kanalgeschäft und Wir-Gefühl machen Mut

Nun kommt es wohl im Sommer 2020 in trockene Tücher: das Kanalgeschäft zwischen der Stadt Hattingen und dem Ruhrverband. Ein paar Monate später als geplant wird die Stadtkasse auf einen Schlag um mehr als 110 Millionen Euro entlastet.

Das ist eine gute Nachricht. Der Zeitverzug ist zu verschmerzen. Schließlich war der 1. Januar 2020 ein willkürlicher Wunschtermin. Hauptsache, das Ergebnis stimmt.

Die Stadt gewinnt neuen Handlungsspielraum

Wer mag, darf mit Blick auf den Schuldenstand der Stadt von einem Befreiungsschlag reden. Hattingen wird durch das Geschäft nicht gleich von einer armen zu einer reichen Kommune. Aber die Stadt gewinnt neuen Handlungsspielraum.

Gerade der wird dringend benötigt, denn es fehlt an allen Ecken und Enden. Das war schon vor Corona so und wird nicht besser, auch wenn Bund und Land inzwischen Hilfspakete in dreistelliger Milliardenhöhe in Aussicht stellen.

Die Stadtgesellschaft hat sich in der Krise bewährt

Jetzt geht es erst einmal darum, die Pandemie einzudämmen und Leben zu retten. Wenn der Alltag wieder Fahrt aufnimmt, startet Hattingen allerdings mit zwei Gewissheiten, die Mut machen - einer wirtschaftlichen und einer gesellschaftlichen.

In der Stadtkasse sieht es bald etwas besser aus. Das hilft allen. Und: Die Menschen sind zusammengerückt. Wenigen Egoismen stehen viele Hilfsangebote gegenüber. Die Stadtgesellschaft hat sich in der Krise bewährt. Vielleicht lässt sich das neue Miteinander ja in die Zukunft retten.