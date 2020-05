Hattingen: Kinder erobern die Spielplätze zurück

Hattingen. Am ersten Tag der Freigabe ist noch nicht viel los auf den Spielplätzen in Hattingen. Trotzdem achten die Eltern auf die Abstandsregeln.

Die Kinder dürfen wieder im Sand spielen, rutschen und schaukeln. Die Spielplätze in Nordrhein-Westfalen und somit auch in Hattingen sind wieder geöffnet. Der Andrang hält sich am Donnerstag zunächst in Grenzen, doch die Eltern und Kinder sind froh, wieder eine Alternative mehr zu haben. An die vorgeschriebenen Hygieneregeln müssen sie sich aber weiterhin halten.

Auf dem Spielplatz an der Grabenstraße, direkt hinter dem Zollhäuschen, sind am Vormittag nur wenige Kinder mit ihren Eltern unterwegs. Neyla (6) und ihr Vater David Clemens nutzen das schöne Wetter aus. „Es wurde Zeit, dass wir wieder auf den Spielplatz dürfen, sämtliche Brettspiele haben wir schon gespielt und mit dem Home-Schooling sind wir auch schon fertig“, sagt David Clemens.

„Nach dem Spielen waschen wir uns gründlich die Hände“

Neylas Vater hat seiner Tochter erklärt, dass sie zu anderen Kindern Abstand halten soll. Außerdem ist David Clemens bestens vorbereitet, er hat Desinfektionsmittel dabei und einen Mundschutz für sich und Neyla in der Tasche. „Sie fasst ja alles an, da ist so eine Flasche mit Desinfektionsmitteln schon sinnvoll“, so David Clemens.

Den Mundschutz habe er dabei, falls zu viele Kinder auf einmal auf dem Spielplatz auftauchen würden. Und nach dem Spielen werde man sich gründlich die Hände waschen, so Clemens.

Maximal zwei Kinder dürfen an einem Spielgerät spielen

Die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern besteht auch auf den Spielplätzen, zudem dürfen maximal zwei Kinder an einem Spielgerät spielen. Picknicken ist ebenfalls untersagt. Auf die Regeln weisen auch noch einmal die Infoschilder an den Eingängen hin.

Neyla (6) entspannt sich auf dem Spielplatz Grabenstraße. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Auf dem Kinderspielplatz Müsendrei, dem Bergbau-Themenspielplatz in Welper, halten sich Eltern und Kinder vorbildlich an die Hygiene-Regeln. Manche tragen Mundschutzmasken und der Abstand zwischen den Kindern und den Eltern ist groß genug. Dies ist aber auch nicht so schwierig, denn auf dem großen Gelände des neu gestalteten Spielplatz halten sich nur wenige Kinder mit ihren Eltern auf.

„Es war eine lange Zeit“

Max (6) und Eva (3) bewegen sich frei auf den Wiesen und nutzen die Klettermöglichkeiten. Ihre Mutter Cynthia Pecking sieht ihren Kindern dabei zu. „Wir sind froh und auch erleichtert, dass wir den Spielplatz wieder nutzen können“, erklärt sie. „Es war eine lange Zeit, zuletzt sind wir häufig Spazieren gewesen und haben dabei natürlich auf die Abstände geachtet. Aber ein Spielplatz ist natürlich noch einmal etwas ganz anderes.“

Schöner als in der kleinen Sandmuschel zu Hause

Die einjährige Mia hat eine kleine, gelbe Schaufel dabei und krabbelt über den Sand. Auf andere Kinder muss Vater Florian Wulff nicht achten, denn seine Tochter spielt alleine. „Wäre es zu voll gewesen, wären wir einfach wieder gegangen“, sagt er. „Aber es ist ja noch nicht so viel los. Und hier im Sand zu spielen, ist für Mia tausendmal schöner als in ihrer kleinen Sandmuschel zu Hause.“