Hattingen: Kritik am Digital-Unterricht der Gesamtschule

Hattingen Für äußerst problematisch hält ein Vater zweier Kinder an der Gesamtschule Hattingen den dortigen Digital-Unterricht. Seine Kritik im Detail.

Den normalen Betrieb in den Schulen hat die Corona-Pandemie vorerst lahmgelegt - mit teils dramatischen Negativ-Folgen für die Schüler, so ein Vater, der der Redaktion bekannt ist. Er übt harsche Kritik am Digital-Unterricht der Gesamtschule Hattingen.

Rückfragen an die Lehrer fast ausschließlich per Chatnachricht möglich

Ein Kind in der Erprobungs-, eins in der Mittelstufe hat der Hattinger an der Schule, beide hätten seit der Schulschließung im verschärften Lockdown so gut wie keine Videokonferenz gehabt. Stattdessen hätten Lehrer in Moodle, der von der Schule genutzten Lernplattform, Aufgaben eingestellt, Rückfragen hätten die Kinder fast ausschließlich per Chatnachricht stellen können. Für äußerst problematisch hält der Hattinger diese Art des Fernunterrichts, "das verstehe ich ganz sicher nicht unter digitalem Lernen".

Er und seine Frau hätten die Kinder oft stundenlang unterstützen müssen, "gerade bei neuen Themen fällt Kindern das Lernen ohne direkten Kontakt zum Lehrer schwer", sagt er. Und fährt fort: "So kann Homeschooling doch auf Dauer nicht laufen, dass wir Eltern daneben sitzen und teils noch Erklärvideos herunterladen müssen."

Schule hätte längst ausgereiftes Digital-Konzept erarbeiten können

Die Gesamtschule hätte insbesondere die Zeit nach dem ersten Lockdown bis jetzt nutzen können, um ein ausgereiftes Digital-Konzept mit regelmäßigen Videokonferenzen zu erarbeiten, findet der Vater. "Andere Schulen in der Stadt schaffen das ja auch." Notfalls wäre auch ein Wechsel der Lernplattform möglich - etwa zu Microsoft Teams.

Gesamtschulleiterin Elke Neumann sieht das anders. Gegenüber Microsoft Teams habe der Datenschutzbeauftragte des EN-Kreises jüngst datenschutzrechtliche Bedenken geäußert, zudem sei Moodle ein renommiertes System, angedockt an einen Server, auf den auch das Land NRW zurückgreife.

Probleme bei den Videokonferenzen kein Verschulden der Schule

Das Probleme bei den Videokonferenzen gibt Neumann zu. Diese seien indes nicht das Verschulden der Schule, sondern einerseits auf Hackerangriffe zurückzuführen. Hier habe der Serverbetreiber inzwischen aber gegengesteuert. Zum anderen habe sie erst jüngst erfahren, dass die Schule viel zu wenig Zugänge zum Videokonferenztool gehabt habe. Inzwischen sei dieses aber bereits für zeitgleich bis zu 500 Schüler nutzbar, der Serverbetreiber wolle die Kapazität nun Schritt für Schritt weiter aufstocken.

