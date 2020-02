Hattingen: Mahnwache nach Morden in Hanau – alle Fotos

Die Morde von Hanau schockieren die Bürger die Hattingen. 200 kamen zu einer spontanen Mahnwache vor dem Rathaus.

Der Imam der türkisch-islamischen Gemeinde in Hattingen sagte: „Wir sind in Hattingen geboren, wir leben gerne in Hattingen und werden in Hattingen sterben. Ich bedanke mich bei allen, die heute hierher gekommen sind.“

Leon Reinecke (SPD), der mit Anna Neumann (Junge Liberale) die Mahnwache parteiübergreifend organisiert hat, sprach von einem Attentat auf die Demokratie.