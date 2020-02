Hattingen: Mehrere Straßen wegen des Ruhrhochwasser gesperrt

Das aktuell starke Hochwasser der Ruhr zieht erste Konsequenzen nach sich: So sind einige Hattinger Straßen bis auf Weiteres gesperrt, vorüberrgehend war auch die Schwimmbrücke zwischen Niederwenigern und Dahlhausen für den Autoverkehr dicht. „Bedrohlich“, sagt Britta Balt vom Ruhrverband, sei der Ruhr-Pegel derzeit aber nicht.

Die Pegel-Mess-Station in Hattingen an der Ruhr – maßgeblich für den unteren Ruhrverlauf – zeigte am Dienstagnachmittag einen Stand von 5,04 Meter an. Am Rosenmontag hatte der Pegel mit 5,35 Meter den bisherigen Höchststand des Jahres erreicht und war damit seit Sonntagnachmittag um über einen Meter angestiegen.

Schleusen- und Ruhrstraße bleiben gesperrt

Dem rückläufigen Pegel zum Trotz blieben aufgrund des Ruhr-Hochwassers die Schleusen- und die Ruhrstraße bei Stolle im Bereich des Campingplatzes, sagt Hattingens Stadtsprecherin Susanne Wegemann. Und bereits seit 14 Tagen gesperrt sei der Leinpfad zwischen der DLRG und dem Parkplatz Tippelstraße.

Anwohner, so Wegemann, müssten sich in Hattingen aber kaum Sorge wegen des Hochwassers machen, „es gibt hier genug Ausweichflächen fürs Wasser“. Nur wenige Häuser seien in der Stadt überhaupt Hochwasser-gefährdet – unter anderem eines nahe der Pontonbrücke. Hier habe der Besitzer inzwischen aber eine Mauer um das Gelände gebaut. Gleiches, so die Stadtsprecherin, sei auch für eine Gruppe älterer Reihenhäuser direkt an der Königsteiner Straße geplant. Die Camper auf dem Campingplatz „An der Kost“ in der ersten Reihe an der Ruhr „kennen derweil die Situation“, zögen ihre Wohnwagen bei Bedarf weiter nach oben. Gleiches gilt für die Camper bei Stolle.

Blick auf die Schwimmbrücke am Dienstag Mittag. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Sperrung der Schwimmbrücke aufgehoben

Die vorübergehende Sperrung der Schwimmbrücke für den Pkw-Verkehr hatte die Stadt Bochum veranlasst, um eventuellen Havarien von Autos auf der Brücke vorzubeugen. Denn das Hochwasser der Ruhr, so Stadtsprecher Peter van Dyk, habe dazu geführt, dass sich die Pontonbrücke aufgrund ihrer besonderen Konstruktion in der Brückenmitte zunehmend stärker krümmt. Und damit zwischenzeitlich eine gewisse Gefahr bestanden hatte, dass Fahrzeuge auf der Brücke aufsetzten. Am frühen Dienstagnachmittag wurde die Brücke aber wieder für den Pkw-Verkehr freigegeben.

Bei der Feuerwehr und beim Technischen Hilfswerk (THW) in Hattingen gibt man sich angesichts des derzeitigen Hochwassers ohnehin entspannt. Die jüngsten Pegelstände, so Britta Balt vom Ruhrverband, seien ja auch „keine außergewöhnlichen Hochwasser-Ereignisse“, zumal angesichts eines mittleren Hochwasserwertes von 5,20 Metern. Und Ingo Brune vom THW-Ortsverband Hattingen betont: Hochwasser wie derzeit „tritt um diese Jahreszeit immer wieder auf“. Man habe von daher „bislang auch noch keine vorbereitenden Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen“.

Jan, 14 Jahre, und Moritz, 13 Jahre, machen am Dienstag eine Radtour mit ihren Bikes – drehen am Radweg an der Ruhrbrücke wegen des Ruhrhochwassers aber um. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

THW und Feuerwehr informieren sich stündlich über den Pegelstand der Ruhr

Gleiches gilt für die Feuerwehr Hattingen. „Vorbereitet auf mögliche Gefahren sind wir aber immer“, sagt Gerd Simon, Sachgebietsleiter der operativen Einsatzvorbereitung. Zudem informieren sich sowohl das THW, als auch die Feuerwehr stündlich über den aktuellen Pegelstand der Ruhr.

Der könnte indes bald wieder ansteigen, soll es doch in den nächsten Tagen weiter regnen.