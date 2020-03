Hattingen: Milde Strafe eröffnet Angeklagtem Perspektiven

Ein 26-jähriger Hattinger musste sich jetzt vor dem Amtsgericht wegen zweier Straftaten verantworten. Zum einen wurde ihm zur Last gelegt, am 21. April 2019 die Scheibe eines Busses mit einem Nothammer eingeschlagen zu haben. Sachschaden: mehr als 1600 Euro. Zum anderen musste er sich wegen übler Nachrede und versuchter Nötigung verantworten: Er habe am 14. Januar 2020 gegenüber der Chefin einer Freundin T. behauptet, dass diese Drogen konsumiere – damit diese ihren Job verliere.

Angeklagter räumt beide Tatvorwürfe ein

Im Prozess vor dem Amtsgericht räumte der Angeklagte beide Tatvorwürfe ein und ließ durch seinen Anwalt eine Erklärung abgeben. Nach dessen Ausführungen habe sich sein Mandant in einer „bedrohlichen Situation“ befunden, als er die Scheibe einschlug. Zuvor sei er am Busbahnhof in Hattingen von einer Bekannten ins Gesicht geschlagen worden, auch ihr Begleiter habe den 26-Jährigen bedroht. Als der in den NE 4 einstieg, verfolgte das Duo ihn weiter.

„Ich habe den Busfahrer gebeten, die Türen zu schließen. Aber er hat alle offen gelassen“, erinnerte sich der Angeklagte. „Ich wollte, dass die sich erschrecken“, deshalb habe er von innen mit dem Nothammer gegen die Scheibe geschlagen. Von außen habe der Angreifer seinen Kopf gegen die Scheibe gehauen. Erst dann sei das Fenster zerbrochen.

Der zweite Anklagepunkt habe eine Vorgeschichte. T. habe einige Zeit vor der Tat gegenüber dem Angeklagten behauptet, dieser nehme Drogen. Er verlor seinen Job. Zudem wurde eine 18-monatige Bewährungsstrafe widerrufen. Seit Februar 2020 sitzt der Angeklagte nun die Haftstrafe ab. „Mein Mandant hätte da auch Strafanzeige stellen müssen“, so der Anwalt und bat um eine milde Strafe.

Richter: Bei der Strafzumessung spielt die aktuelle Situation eine Rolle

Richter Johannes Kimmeskamp berücksichtigte bei seiner Urteilsfindung die Chance des Angeklagten, in den offenen Vollzug zu kommen und ab Mai eine Ausbildung zum Schweißer absolvieren zu können. Das sei aber nur möglich, wenn er maximal zwei Jahre in Haft sei. Deshalb verurteilte er den Angeklagten zu nur drei Monate Freiheitsentzug. „Bei der Strafzumessung spielt die aktuelle Situation eine Rolle“, so Kimmeskamp.