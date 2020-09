Hattingen: Mini-Modell der Altstadt steht nun im Stadtarchiv

Edeltraud Wittmers (re.) freut sich, das Modell ihres Mannes von der Hattinger Altstadt offiziell an Bürgermeister Dirk Glaser (links) zu überreichen. Stadtarchivar Thomas Weiß (hinten links) hat gemeinsam mit Benedikt Weiß, studentische Hilfskraft, das Miniatur-Modell von Hattingen in mühevoller Kleinarbeit im Stadtarchiv ausgestellt.​

Hattingen. Im Stadtarchiv ist nun ein Modell der Hattinger Altstadt ausgestellt. Wie es zu der Schenkung an die Stadt kam und was es zeigt.

Schönes Geschenk: Im Stadtarchiv ist nun ein Modell der Hattinger Altstadt ausgestellt. Vermacht hat der Stadt die fast fünf Quadratmeter große Miniaturansicht im Maßstab 1:100 Edeltraud Wittmers im Namen ihres verstorbenen Ehemannes Ernst Johann Wittmers.

Besucher sind begeistert von der Lebendigkeit des Modells

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir dieses einzigartige Altstadt-Modell im Stadtarchiv dauerhaft präsentieren dürfen. Alle Besucher sind begeistert von der Lebendigkeit des Modells. Viele schwelgen in Erinnerungen und freuen sich, Sehenswürdigkeiten und Häuser aus einer ungewohnten Perspektive zu entdecken“, betont Stadtarchivar Thomas Weiß.

Im Jahr 2012 begann das Projekt Altstadt-Modell auf dem Hattinger Weihnachtsmarkt. Ein Winterdorf für die Weihnachtsdeko schwebte Ernst Johann Wittmers vor. Mit dem Modell der St. Georgs-Kirche wurde der Startschuss gelegt. Alle weiteren Fachwerkhäuser und Gebäude wurden in den nächsten vier Jahren in aufwendiger Handarbeit angefertigt. Dafür sammelte Wittmers historische Fotos, recherchierte in Archiven und befragte „alte Hattinger“.

Altstadt-Modell zeigt Hattingen in den 1960-er Jahren

Das Altstadt-Modell zeigt Hattingen in den 1960-er Jahren, bevor die Flächensanierung einige Jahre später das Aussehen der Innenstadt wesentlich veränderte. 2016 wurden Teile bereits im Bügeleisenhaus in der Ausstellung des Hattinger Heimatvereins „Fachwerk 1611: Bauen, Leben, Schützen“ erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Auf Vermittlung des Heimatvereinsvorsitzenden Lars Friedrich wurde das Modell nun der Stadt Hattingen geschenkt.

„Ich habe mich sehr über dieses Geschenk gefreut. Gerne hätte ich es im Rathaus ausgestellt, aber das war aufgrund der Größe leider nicht möglich“, so Bürgermeister Dirk Glaser. Interessierte Bürger können sich das Altstadt-Modell, in dem Benedikt Weiß, studentische Hilfskraft, teils Straßennamen und Sehenswürdigkeiten ausgeschildert hat, nach vorheriger Anmeldung im Stadtarchiv anschauen.

Mehr aus Hattingen lesen Sie hier.