Hattingen: Mit nachhaltigen Aktien zum Sieg beim Börsenspiel

Hattingen Beim Planspiel Börse der Sparkasse haben 2020 in Hattingen mehr Schüler mitgemacht als sonst. Gewinn erzielten sie mit nachhaltigen Wertpapieren.

Schon zum 38. Mal haben die Sparkassen in 2020 zum Planspiel Börse aufgerufen. In dessen Rahmen bekommen Jugendliche ab 16 Jahren und junge Erwachsene einen ersten Kontakt zum Börsenhandel. In Hattingen erfreut sich das Modell großer Beliebtheit, 121 Teilnehmer in 46 Teams haben jetzt (fiktiv) ihre ersten Wertpapiere gehandelt.

Die Teilnehmerzahlen sprechen eine deutliche Sprache. In 2019 traten 100 Schüler in 32 Teams an und 2015 waren es nur 28 Jugendliche in neun Teams. Ob die Mitspieler des Planspiels Börse später auch alle in den Wertpapierhandel einsteigen, das kann Sparkassensprecher Udo Schnieders auf Anfrage der WAZ zwar nicht bestätigen. „Wir haben aber tatsächlich Kunden, die mal über das Planspiel dazu gekommen sind.“

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Hattingen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Hattinger Kundschaft ist offener für Wertpapiere geworden

Zudem habe sich in den vergangenen Jahren die Grundstimmung verändert, die Hattinger Kundschaft sei offener für den Börsenhandel geworden. „Das hat aber auch damit zu tun, dass es kaum noch Zinsen gibt“, erläutert Schnieders.

So verzeichnete die Sparkasse Hattingen im vergangenen Jahr einen Zuwachs von fünf Prozent bei den Depots, das dortige Umsatzvolumen habe sich sogar um 50 Prozent erhöht. Vor allem die Zahl der Fondssparpläne hätte zugenommen.

Zurück zum : Elf Wochen lang galt es für Schüler der Gesamtschule, des Gymnasiums Holthausen und des Berufskollegs, die Kursentwicklungen an verschiedenen Börsen im Blick zu behalten, Wirtschaftsnachrichten zu studieren und letztlich abzuwägen, welche Geschäfte die meisten Gewinne fürs eigene (fiktive) Depot abwerfen würden. Denn trotz Lernerfahrung ist das Planspiel Börse auch Wettbewerb.

Zwei Duos vom Berufskolleg Hattingen gewinnen Planspiel Börse

Am 9. Dezember ging die 38. Spielrunde zu Ende. Heißt: Während der Spielzeit wirkten sich Aspekte wie die Präsidentschaftswahl in Amerika, der Brexit und die Corona-Krise samt Teil-Lockdown auf die Börse aus. Dennoch schafften es die Schüler, ordentliche Gewinne einzufahren.

Den höchsten Depotzuwachs konnten Helena Schwiertz und Armin Wazifehdust (Team „Erde“) erzielen. Die beiden Schüler des Berufskollegs konnten ihr Starkapital von 50.000 Euro über die Dauer des Planspiels auf 59.661,01 Euro anwachsen lassen. Das gelang ihnen unter anderem mit Wertpapieren des E-Auto-Herstellers Tesla.

Nachhaltige Geldanlage steht heute stärker im Fokus

Den meisten Gewinn mit nachhaltiger Anlage hingegen erzielte das Team „Blue Angel“, bestehend aus Yasin Semerci und Hendrik Wessel, ebenfalls vom Berufskolleg. Zwar strichen sie mit einem Zuwachs von 7860,71 Euro etwas weniger Plus ein, als Team „Erde“, hatten dafür aber einen höheren Anteil nachhaltiger Wertpapiere im Depot, wie Sparkassensprecher Udo Schnieders erläutert. Beim Thema Nachhaltigkeit der Anlage seien neben Umweltaspekten auch soziale Aspekte und die Art der Unternehmensführung relevant.

Dass beide Teams das Thema Nachhaltigkeit in ihre Investitionsüberlegungen eingebunden haben, ist kein Zufall. Zum einen geben es die Spielbedingungen vor, da die Nachhaltigkeit der Aktien in die Wertung mit eingeht. Allerdings, erläutert Udo Schnieders, „nachhaltige Geldanlagen sind jetzt viel stärker im Fokus, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war.“ Insofern spiegele das Anlageverhalten der Schüler auch das Kundenverhalten wider.

+++ Hier gibt es mehr Nachrichten aus Hattingen. +++

>>>Wertpapiere als Anlage-Alternative

„Wertpapieranlagen sind immer eine gute Anlage-Alternative“, sagt Udo Schnieders, empfiehlt Interessierten jedoch, sich bei der Sparkasse Hattingen oder der jeweiligen Hausbank beraten zu lassen.

Auf der Internetseite der Sparkasse Hattingen gibt es grundlegende Informationen zum Handeln an der Börse und sogar die Möglichkeit, ein Musterdepot einzurichten, um sich einmal (ohne echtes Geld) im Wertpapierhandel zu versuchen.