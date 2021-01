Hattingen: Müllwagen sollen nicht mehr rückwärts fahren

Um Unfälle zu vermeiden, sollen die Müllwagen in Hattingen künftig nicht mehr rückwärts fahren müssen. Dazu müssten Anwohner in manchen Sackgassen und Stichstraßen ihre Mülltonnen aber anders abstellen.

Hattingen Um Unfälle zu vermeiden, sollen Müllwagen in Hattingen nicht mehr rückwärts fahren. Dafür müssen manche Bürger ihre Tonnen anders abstellen.

Anwohner an Stichstraßen und schmalen Sackgassen in Hattingen müssen damit rechnen, ihre Mülltonnen demnächst an anderer Stelle abzustellen als bisher – an von der Stadt festgelegten Plätzen. Am Mittwoch (27. Januar) geht eine entsprechende Beschlussvorlage in den Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Klima.

Rückwärts fahrende Müllwagen sind eine Unfallgefahr

Hinter dem Vorstoß steht der Fachbereich Stadtbetriebe und Tiefbau. Er will durch diese Regelung erreichen, dass die Müllwagen beim Leeren der Tonnen nicht mehr – oder zumindest so selten wie möglich – rückwärts fahren müssen. Laut Unfallkasse NRW komme es in solchen Situationen nämlich regelmäßig zu zum Teil sogar tödlichen Unfällen zwischen Müllwagen und Passanten oder Anwohnern.

In Hattingen habe es Unfälle dieser Art laut Fachbereichsleiterin Solveig Holste zwar bislang nicht gegeben. Im Sinne des Arbeitsschutzes gelte es aber, sie auch zukünftig zu vermeiden.

Anwohner in Stichstraßen und Sackgassen sollen Mülltonnen anders abstellen

„Im Moment ist es so“, beschreibt Holste, „dass die Anwohner ihre Tonnen direkt vor die Haustür stellen.“ Das führt jedoch in schmalen Sackgassen und Stichstraßen dazu, dass die Müllwagen entweder rückwärts herein- oder rückwärts herausfahren müssen. Abgesehen von der Unfallgefahr sei das „auch eine hohe Belastung für die Fahrer“, sagt Holste. „Es erfordert sehr viel Konzentration.“

Sie selbst hat über den Sommer die ersten fünf der neun Abfall-Sammel-Touren durch Hattingen begleitet, um sich ein Bild zu machen. Ergebnis: An vielen Stellen ließe sich das Rückwärtsfahren vermeiden, wenn die Tonnen anders abgestellt würden. „In Sackgassen und Stichstraßen müssten die Anwohner sie vielleicht 20 oder 25 Meter nach vorne bringen“, beschreibt Holste die Situation.

Klar definierte und ausgewiesene Sammelpunkte schweben ihr als Lösung vor. Die Stadtverwaltung möchte nun mit allen betroffenen Grundstückseigentümern in Kontakt treten, um vor Ort die Details festzulegen. Nach fünf begutachteten Touren betrifft das bislang 86 Standorte im gesamten Stadtgebiet – zum Teil mit mehreren Grundstückseignern.

Auch blockierte Wendehammer sind ein Problem

Ein weiteres Problem sind parkende Fahrzeuge, die die Müllwagen behindern, besonders in Sackgassen mit Wendehammern. Hier werde häufig so geparkt, dass zwar Autos mühelos hindurch passten, die Müllwagen jedoch Probleme hätten. „Ich glaube, den meisten Menschen ist das gar nicht bewusst“, meint Fachbereichsleiterin Solveig Holste. Betont aber auch: „Ein Wendehammer ist kein Parkplatz.“

Bei ihren Touren hat sie einige solcher Situationen gesehen. „Manchmal wird in einen Straßenraum zu weit hinein geparkt“, beschreibt sie. Zum Teil würden aber auch nicht nur parkende Autos im Weg stehen, sondern auch dauerhaft abgestellte Anhänger und Wohnwagen.

Die geplante Lösung: Halteverbote mit stichprobenartigen Kontrollen. Auch tageweise Verbote – nämlich immer dann, wenn die Müllabfuhr kommt – sind laut Fachbereichsleiterin denkbar.

>>> Vier Touren folgen noch

Bislang hat Fachbereichsleiterin Solveig Holste erst fünf von neun Abfall-Touren in Hattingen auf ihr Gefahrenpotenzial analysieren können. Dann kam der Herbst und die Begleitung im Müllwagen war nicht mehr möglich.

Die restlichen vier Touren sollen folgen, sobald die Corona-Situation wieder mehrere Mitfahrer im Müllwagen zulässt – möglicherweise schon im Frühling oder Sommer.