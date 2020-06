Hattingen: Nachfahren geben Fritz Elsches Ehrenring zurück

Der Kreis schließt sich und alle Beteiligten sind glücklich. Nachfahren des „verdienten Ratsmitglieds Fritz Elsche“, dem der Ehrenring der Stadt Hattingen im Jahre 1967 verliehen worden war, gaben das Schmuckstück jetzt zurück. Im Stadtmuseum übergab Peter Fuß (59) aus Bonn, der als Kind häufig bei seinem Großonkel in Hattingen war, den goldenen Ring an Bürgermeister Dirk Glaser.

Peter Fuß war zusammen mit seiner agilen 90-jährigen Mutter Margot Fuß angereist, um der Stadt Hattingen persönlich mitzuteilen, warum es ihnen so wichtig ist, den Ring zurückzugeben.

„Er war ein Mann der ersten Stunde“

„Wir halten ihn für ein Stück Stadtgeschichte und es ist uns wichtig, dass er nicht von irgendwem eingeschmolzen wird“, sagte der 59-Jährige. Mit Hilfe dieses Rings könne man sich mit der Stadtgeschichte befassen, den Stellenwert nachvollziehen, den dieser Ring für Hattingen und für den Geehrten hatte.

Sein Großonkel, der „alte Fritz“, sei ein sehr stattlicher Mann gewesen, zupackend und aktiv. „Es war für mich als Kind immer etwas Besonderes, Onkel Fritz zu besuchen, der schon 1929 eine Gärtnerei auf dem riesigen Grundstück gegründet hatte.“

Peter Fuß, Großneffe von Fritz Elsche, und seine Mutter Margot Fuß (links im Bild) überreichen den Ehrenring von Fritz Elsche an Bürgermeister Dirk Glaser. Im Hintergrund Stadtarchivar Thomas Weiß und Gudrun Schwarzer-Jourgens, Leiterin des Stadtmuseums. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Geboren wurde Fritz Elsche am 27. August 1901 in Blankenstein. Er absolvierte eine gärtnerische Ausbildung im Raum Bonn und kam dann in die Heimat zurück.

Beschluss stammt aus dem Jahr 1966

„Schon direkt nach dem Krieg übernahm Elsche Aufgaben in verschiedenen Ausschüssen, er war ein Mann der ersten Stunde, war über 20 Jahre CDU-Ratsmitglied und bildete in seiner Gärtnerei viele junge Leute aus“, erklärt Stadtarchivar Thomas Weiß zur Person.

Beschlossen hatte die Verleihung des Ehrenrings „an sechs verdiente Männer“ die Stadtverordnetenversammlung am 9. Dezember 1966.

30 Gramm schwer, 1000 Euro teuer

Einen Monat zuvor war in die Gemeindeordnung aufgenommen worden, dass der Ring aus Gold gefertigt werden, das Stadtwappen, den Namen der Stadt, die Bezeichnung „Ehrenring“, den Namen des Auszuzeichnenden und das Datum der Verleihung tragen sollte.

Dass der 30 Gramm schwere Ring außer einem symbolischen Wert auch einen materiellen von rund 1000 Euro hat, ist für den Archivar nichts – gemessen an dem, was die Menschen geleistet haben. „Man denke nur mal an die vielen ehrenamtlichen Helfer, die auch heute ihre ganze Kraft für andere geben. Das sind Leistungen, die man kaum in Geld bemessen kann“, betont Weiß.

Der „alte Fritz“ starb am 12. Juni 1979

„Damals wie heute gibt es ja viele Menschen, die für die Gesellschaft etwas nach vorne bewegen wollen. Insofern ist dieser Ring auch eine Zeitreise“, betonte Peter Fuß, der auch noch einige Dönekes seines Großonkels erzählte. So habe der alte Fritz viele Kohlköpfe gehortet, um sie am ersten Tag nach der Währungsreform für richtig viel Geld an den Mann zu bringen. „Davon hat er sich dann ein Auto gekauft.“

Der dunkelste Tag in der Geschichte seiner Gärtnerei war für Elsche der 14. März 1945. Da zerstörten Bomben in wenigen Augenblicken den gesamten Betrieb, die Gewächshäuser, die Frühbeetanlagen – alles war dem Erdboden gleich gemacht worden. Für den alten Fritz aber kein Grund, zu verzweifeln.

Direkt nach dem Krieg packte er für den Wiederaufbau kräftig mit an, wollte seine zerstörte Stadt mit aufbauen, engagierte sich beim Bau des katholischen Altersheimes, des Jugendheims, der Friedhofskapelle, half bei der Renovierung der Kirche St. Peter und Paul und des Antonius-Heims. Der „alte Fritz“ starb am 12. Juni 1979.