Hattingen: Neues Album von Frida Gold kommt jetzt im April

Hattingen Neues von Frida Gold: Zum zweiten Mal hat das Deutschpop-Duo aus Hattingen das neue Album "Wach" verschoben. Jetzt soll es im April erscheinen.

September 2020, Februar 2021 - jetzt also 16. April 2021: Das neue Album "Wach" des Hattinger Deutschpop-Duos Frida Gold ist im Zuge der Corona-Pandemie erneut verschoben worden.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Udo Lindenberg, Axel Bosse, und und und - die Zahl der Zusammenarbeiten, die Alina Süggeler und Andi Weizel in den vergangenen Jahren kreativ mitgestaltet haben, ist schon bemerkenswert. Und jetzt kommt eine weitere hinzu: Denn gemeinsam mit dem Hamburger Hip-Hop-Star Samy Deluxe haben sie den Song "Wieder geht was zu Ende" aufgenommen, der nun Bestandteil des Albums wird.

Erste Erfolge mit Amnesia beim Newcomerfestival in Hattingen

Ja, das Album ist wieder auf Deutsch. Die englischen Experimente, die Versuche, auf anderen Märkten Fuß zu fassen, sind abgehakt. Sie sind wieder in ihrer Heimat angekommen, im Ruhrgebiet, hier, wo ihre Wurzeln liegen und Alina einst mit der Band Amnesia auf dem Hattinger Newcomerfestival begeisterte.

Seit dem Jahr 2011 sind Frida Gold im deutschsprachigen Raum eine Marke. Sie starten als Quartett - mit Gitarrist Julian Cassel, mit dem Alina gemeinsam das Gymnasium Holthausen besucht hat, und Schlagzeuger Tommi Holtgreve. Ein Vertrag mit dem Majorlabel Warner Music, das erste Album „Juwel“, die Radio-Hits „Zeig mir wie du tanzt“ und „Wovon sollen wir träumen“ - sie sind gern gesehene Gäste im Fernsehen und auf Festivals.

Kein Zweifel: Alina ist Frida und Frida ist Alina

Alles wegen Alina - denn: Alina ist Frida und Frida ist Alina. Die Sängerin legt eine Traum-Karriere hin: Sie singt, sitzt gemeinsam mit Thomas D. (Fanta 4) und Stefan Raab in der Jury des ESC-Vorentscheids, sie ist eine Stil-Ikone. Mal mit langen, mal mit kurzen Haaren; mal im Abendkleid, mal in zerrissenen Jeans – sie will sich nicht festlegen lassen, wird von Mode-Magazinen hofiert.

Hattingen: Alina Süggeler im Wandel der Zeit Hattingen: Alina Süggeler im Wandel der Zeit Alina Süggeler bei "Jugend musiziert" im Jahr 2006. Foto: Udo Kreikenbohm / WAZ

Hattingen: Alina Süggeler im Wandel der Zeit Hattingen, 2.10.2008: Bei den Becks Ruhrnächten in der Gebläsehalle heißt die Band nur "Frida" - und steht gemeinsam Mando Diao, Peter Hook (Joy Division) und Moonbootica auf der Bühne. Foto: Nina Estermann / WAZ

Hattingen: Alina Süggeler im Wandel der Zeit Alina Süggeler und Julian Cassel im Alten Rathaus in Hattingen. Foto: Arne Poll / WAZ

Hattingen: Alina Süggeler im Wandel der Zeit Bochum Total 2010: Einige Tausend hören Frida Gold mit Sängerin Alina Süggeler und Gitarrist Julian Cassel auf der Ringbühne zu. Foto: Arne Poll / WAZ

Hattingen: Alina Süggeler im Wandel der Zeit "Unser Star für Baku": Alina Süggeler sitzt gemeinsam mit Thomas D und Steffan Raab in der Jury. Roman Lob (2.v.li.) gewinnt. Foto: Kim Böhme / WR

Hattingen: Alina Süggeler im Wandel der Zeit Pressefoto (v.li.) Julian Cassel, Andi Weizel, Alina Süggeler und Tommi Holtgreve. Foto: Robert Wunsch

Hattingen: Alina Süggeler im Wandel der Zeit Alina Süggeler beim Seegeflüster am 1. September 2012 im Eventbad Hagen-Hengstey. Foto: Christoph Rosenthal / WR

Hattingen: Alina Süggeler im Wandel der Zeit Das Seegeflüster, Teil 2. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Hattingen: Alina Süggeler im Wandel der Zeit Plattencover der Band Frida Gold: "Liebe ist meine Rebellion". Foto: WAZ / Archiv

Hattingen: Alina Süggeler im Wandel der Zeit Kurzauftritt vor dem DTM-Rennen in der Motorsport Arena in Oschersleben im September 2013. Foto: Christian Schroedter / imago

Hattingen: Alina Süggeler im Wandel der Zeit Alina Süggeler im August 2017 in Mülheim. Foto: Oliver Mueller / FFS

Hattingen: Alina Süggeler im Wandel der Zeit Alina Süggeler und Andi Weizel bei einem Auftritt in der Philharmonie Essen am 30. April 2018. Foto: Stefan Arend / FFS

Hattingen: Alina Süggeler im Wandel der Zeit Pressefoto: Andi Weizel und Alina Süggeler von Frida Gold zu ihrer Single "Langsam". Foto: Autumn Sonnichsen

Hattingen: Alina Süggeler im Wandel der Zeit Ruhrgebiet pur: Andi Weizel und Alina Süggeler. Foto: Sonja Strahl

Hattingen: Alina Süggeler im Wandel der Zeit Das aktuelle Pressefoto des Deutschpop-Duos Frida Gold - Alina Süggeler und Andi Weizel - aus Hattingen. Foto: Polydor / Universal

Während der Arbeiten am dritten Album „Alina“ trennen sich Alina Süggeler und Andi Weizel von ihren Bandkollegen, Julian Cassel und Tommi Holtgreve sind lediglich bei der Herbst-Tour 2016 noch mit dabei. Und auch zwischen dem einstigen Liebespaar gibt es immer öfter Zoff.

Alina und Andi haben sich in aller Freundschaft für Frida Gold entschieden

Doch mit diesem neuen Album hätten sie sich "erneut, in aller Freundschaft, füreinander und für Frida Gold entschieden". „Wach“ werde ein reflektiertes und doch sehr emotionales Album, meint ihre neue Plattenfirma Polydor (Universal Music) bereits im vergangenen Herbst. "Voll von konfrontativer Hoffnung, voll von intuitivem Glauben an die Weiterentwicklung."

Die 14 Songs sollen nun am 16. April veröffentlicht werden. „Die Stücke spannen die Arme weit auf, sie changieren zwischen einer Dringlichkeit, die an Chanson erinnert, unbekümmert verspielten Pop-Sequenzen und Ruhrpott-Metropolen-Beats“, schwärmt das Plattenlabel. Hinzu kommen jetzt auch noch drei Songs aus ihren Loft Sessions im vergangenen Sommer.

>>> INFO: Weihnachtssong fürs Musikportal Deezer

Überbrückt hat das Duo die Corona-Pause zuletzt in der Weihnachtszeit durch die Aufnahme des Sogs "Driving Home For Christmas" (Original von Chris Rea) für das Musikportal Deezer.

Alina Süggeler schreibt dazu: "Dieses Weihnachten ist so anders, wie dieses Jahr anders war. Und trotzdem bin ich so ready für dieses Fest der Hoffnung. Home finden wir auch in uns selbst, und in der Gewissheit dass wir in den Umständen zusammen sind. Wir erinnern uns an früher, sehnen uns in die Zukunft und akzeptieren, dass es jetzt anders ist."

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel