Hattingen: Neues Buch gibt Ratschläge zur Schmerztherapie

Mal ist es der untere Rücken, der schmerzt, dann der Arm vom Tennisspielen oder der Nacken von der angespannten Arbeit am Computer. Schmerzen treten an den unterschiedlichsten Stellen des Körpers auf. Aber was er einem damit mitteilen will, erfahren die wenigsten.

Eine, die es weiß, ist Alexandra Nau. Die Heilpraktikerin hat gerade ihr drittes Buch auf den Markt gebracht: "Ganzheitliche, naturheilkundliche Schmerztherapie".

Schmerzen können auch durch eine die Schlafhaltung ausgelöst werden

In dem Buch geht es nicht um Symptome, sondern um die Ursachen von Schmerz. "Und zwar aus einem ganzheitlichen Blick auf den Menschen", sagt sie. Sie macht die Zusammenhänge klar – was im Körper vorgeht, wenn zum Beispiel Fehlbelastungen die Muskulatur verspannen. Ein einfaches, aber drastisches Beispiel macht die komplexen Zusammenhänge klar.

Schmerzen können zum Beispiel durch eine die Schlafhaltung ausgelöst werden. Das werden unter anderem Seitenschläfer mit angezogenen Beinen kennen. "Es ist eine Haltung, die man im Grunde den ganzen Tag über einnimmt. Man hat sie auch, wenn man beim Frühstück auf dem Stuhl sitzt, dann im Auto zur Arbeit fährt und den ganzen Tag im Büro vorm Computer sitzt."

Wie man ein ausgewogenes Verhältnis für den Körper erreicht

In solchen Fällen müsse man mit Dehnübungen arbeiten, öfter aufrecht stehen, sich strecken und ein ausgewogenes Verhältnis für den Körper erreichen", sagt die 44-Jährige.

Erfolgreich Schmerzen zu bekämpfen, sei häufig sehr einfach. Man müsse nur wissen, wie man es macht, und mit den richtigen Bewegungen tatsächlich für einen Ausgleich sorgen. "Denn Muskulatur, die ständig auf Spannung ist, also nicht mehr locker lässt, gerät in den sogenannten Ruhe-Hypertonus. Das sorgt für permanenten Zug auf die Sehnen und damit auch auf das entsprechende Gelenk."

Alexandra Nau geht auch auf falsche Ernährung ein

Arthrose, Bewegungseinschränkungen, Ruheschmerz, Sehnenan- und abrisse sowie Schleimbeutelentzündungen sind nur einige der möglichen, oft gravierenden Folgen. Sehr anschaulich und nachvollziehbar beschreibt die Hattingerin die Beschwerden. Denn durch eine Schonhaltung, die der Mensch in solchen Fällen einnimmt, verkürzt sich die Muskulatur – was weitere Probleme nach sich zieht.

Alexandra Nau geht auch auf falsche Ernährung, Übergewicht, mangelnde Bewegung und andere Faktoren ein, die das Leben zur Last machen. Das Buch ist im Hattinger Paashaas-Verlag erschienen, hat 152 Seiten und kostet 11,95 Euro. Man kann es unter www.verlag-epv.de bestellen.