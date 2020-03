Hattingen: Nur fünf Angehörige bei Beerdigungen erlaubt

Die Verfügungen zur Korona-Krise betreffen auch Zusammenkünfte in Kirchen und Moscheen. Sie sind ab sofort verboten. Zudem gibt es neue Regeln für Bestattungen auf Friedhöfen und Einschränkungen bei der Nutzung von Trauerhallen. So dürfen nur noch maximal fünf Angehörige der verstorbenen Person anwesend sein – bei Wahrung des Sicherheitsabstandes von zwei Metern. Bestatter legen zudem bei einer Beisetzung Listen aus, in die Angehörige sich eintragen müssen

Auch die Kirchengemeinden müssen ihre Arbeit einschränken. So ist der Einführungsgottesdienst des neuen Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel bereits auf den Herbst verschoben worden. Taufen und Trauungen sind zunächst einmal bis zum 19. April abgesagt, mindestens genauso lange die Gemeindehäuser geschlossen.

Gemeindebüros sind für den Publikumsverkehr geschlossen

Darüber hinaus sind die Gemeindebüros für den Publikumsverkehr dicht. Das in Bredenscheid ist aber donnerstags von 9 bis 12 Uhr unter 02324-51249 erreichbar, ansonsten per E-Mail: sprockhoevel@kirche-hawi.de.

Gleichermaßen verfährt auch die St.-Georgs-Kirchengemeinde. Landeskirchenweit, so Pfarrer Udo Polenske, gebe es zur Stärkung der Gläubigen aber ein tägliches Glockenläuten um 19.30 Uhr, an dem sich auch seine Gemeinde beteilige. Und auch die Offene Kirche in St. Georg (täglich 15 bis 17 Uhr) wolle er fortsetzen, sagt Polenske – es sei aber stets jemand vor Ort, der den Andrang kontrolliere.

Der Gesprächsbedarf ist aufgrund der Corona-Krise größer geworden

Pfarrer Bodo Steinhauer von der Evangelischen Kirchengemeinde Winz-Baak hat festgestellt, dass der Gesprächsbedarf aufgrund der Coronakrise in den letzten Tagen größer geworden ist, Anfragen nach telefonischer Seelsorge gebe es aber (noch) nicht. Das „Beten unter Gottesbezug“ halte er gerade in diesen Zeiten für sehr wichtig. Auch in seiner Kirchengemeinde bleibe das Gemeindebüro für den Publikumsverkehr geschlossen, es ist aber telefonisch zu den üblichen Zeiten erreichbar.

Und in der Katholischen Pfarrei St. Peter und Paul? Auch dort sind bis auf Weiteres nicht nur die Gottesdienste und Messfeiern, sondern auch alle Taufen und Trauungen abgesagt. Die Gemeindeheime bleiben vorerst geschlossen, Pfarrbüro und Friedhofsverwaltung für den Publikumsverkehr dicht.

Heilige Messe findet nicht-öffentlich statt

Täglich aber feiern Pastor Kai Tomalla und Pfarrer Andreas Lamm für die Pfarrei eine nicht-öffentliche Heilige Messe. Und fürs persönliche Gebet hält auch die katholische Stadtpfarrei Kirchen offen - die Pfarrkirche St. Peter und Paul und die Gemeindekirche St. Mauritius täglich von 10 bis 17 Uhr, die Gemeindekirche St. Joseph täglich von 10 bis 15 Uhr. Außerdem läuten täglich um 17.30 Uhr an der Pfarrkirche die Glocken - als Aufforderung, zur gleichen Zeit zu beten.