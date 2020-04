Hattingen: Ostermarsch 2020 findet auf Balkonen statt

Hattingen. Wegen der Corona-Krise rücken die Aktivisten der Veranstaltung in Hattingen nun Plakate in den Blick. Der Protest findet auf Balkonen statt.

Der traditionelle Ostermarsch, der von den Aktivisten jährlich als überregionale Friedensdemonstration veranstaltet wird, konnte 2020 wegen Corona-Pandemie nicht unter den üblichen Voraussetzungen stattfinden. Alternativen wurden gesucht und gefunden: Eine Plakataktion hat den traditionellen Ostermarsch am Samstag ersetzt.

Auf diesem Weg kann die Botschaft des Ostermarsches trotz der aktuellen Krise transportiert werden. Auch die Bewohner der Häuser Südring 19 und 23 in der Südstadt beteiligten sich an der neuen Aktionsform. Am Samstagvormittag traten sie gemeinsam auf ihre Balkone und schmückten sie mit bunten Plakaten.

„Atomwaffen verbieten – Klima schützen statt aufrüsten – Nein zur EU-Armee“

Dabei benutzten die Hattingerinnen und Hattinger zum einen die offiziellen Plakate des Ostermarsches Rhein-Rhur zum diesjährigen Motto „Atomwaffen verbieten – Klima schützen statt aufrüsten – Nein zur EU-Armee“. Zum anderen wurden die Aktiven auch selbst kreativ: Sie bastelten Tauben und gestalteten Transparente, auf denen beispielsweise „Friede“ in allen Sprachen abgebildet ist.

Der Aktion schlossen sich auch Bürger an, die nicht zu den Bewohnern der Häuser am Südring gehören. Sie versammelten sich mit bunten Fahnen vor den Häusern und wurden so ebenfalls Teil der diesjährigen Plakataktion zum Ostermarsch. Geachtet wurde hierbei auf den nötigen Mindestabstand, einige der beteiligten Aktivisten trugen auch einen Mundschutz.

Es geht um eine positive Friedensbotschaft

Die Corona-Krise war also auch bei dieser Aktion am Ostersamstag allgegenwärtig. Trotzdem ließen die Aktivisten sich nicht davon abbringen. eine positive Friedensbotschaft zu vermitteln – wenn auch dieses Jahr auf andere Weise als üblich. Die Plakate sollen über die gesamte Osterzeit die Balkone der Häuser Südring 19 und 23 zieren und können von Spaziergängern von der Straße aus betrachtet werden.