Hattingen: Plötzlich Knarre am Kopf – Diskussion eskalierte

Hattingen. Streit über Auftragsarbeiten eskaliert an der Kreisstraße in Hattingen: Plötzlich hat einer eine Knarre am Kopf. War der Angeklagte der Täter?

Verstoß gegen das Waffengesetz: Ein 42-jähriger Mann musste sich am Montag vor dem Amtsgericht an der Bahnhofstraße verantworten, weil er „eine stark veränderte“ – so hieß es in der Anklageschrift – einschüssige Flinte besessen haben soll, für die er keine Erlaubnis hatte. Mit dieser Waffe wurde ein Mann bedroht.

Die zwölfkalibrige Schusswaffe wurde zusammen mit weiteren Waffen bei einem Polizeieinsatz im Juli 2017 in einer Halle an der Kreisstraße sichergestellt. Der Angeklagte arbeitete dort bis zum Oktober 2016 selbstständig, er sandstrahlte Fahrzeuge, um sie für eine neue Lackierung vorzubereiten.

Polizei stieß bei Untersuchung auf mehrere Waffen

Dann übernahm ein neuer Mieter die Halle und ließ laut Zeugenaussagen weiterhin einen Mann dort wohnen. Dieser bedrohte am 9. Juli 2017 einen 34-Jährigen mit der besagten Flinte. „Der hat auf einmal freigedreht und mir eine Knarre an den Kopf gehalten“, so der Mann vor Gericht. Eine Diskussion über in Auftrag gegebene Arbeiten eskalierte offenbar. Die Polizei untersuchte vor Ort die Räumlichkeiten und stieß auf mehrere Waffen.

Der Angeklagte erklärte vor Gericht, dass er die Flinte und auch die anderen Waffen vorher nie gesehen habe und nur aus den Akten kenne. Möglicherweise sei ein „uralter Karabiner“ unter den Asservaten, der vom Schwiegervater vererbt wurde. „Der ist aber komplett zerflext“, sei also nicht funktionsfähig.

Bedrohter entlastet den ihm unbekannten Angeklagten

Der damals Bedrohte berichtete, dass es nicht der ihm unbekannte Angeklagte gewesen sei, der ihm die Waffen an den Kopf gehalten habe. Er selbst habe seit Anfang 2017 Teile in der Halle sandstrahlen lassen. Zu der Zeit war der Angeklagte längst nicht mehr vor Ort.

Von einem Tag auf den anderen wurden die Schlösser vom Vermieter ausgetauscht, sodass der 42-Jährige nicht mehr an seine Werkzeuge und Maschinen kam. Dem Gericht erklärte er, dass er sich später darum kümmern wollte, da er zeitgleich auch auf Wohnungssuche gehen musste.

Das Gericht sprach den Angeklagten frei. „Wir können Ihnen die Waffe nicht zuordnen“, lautet die Begründung von Richter Kimmeskamp.