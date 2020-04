Hattingen: Polizei ermittelt nach zwei Containerbränden

Zwei Container brannten am Montag in Hattingen. Die Feuerwehr musste löschen.

Hattingen. Innerhalb weniger Stunden gingen in Hattingen in der Innenstadt zwei Container in Flammen auf. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung.

Nach zwei Container-Bränden innerhalb weniger Stunden ermittelt jetzt die Polizei in Hattingen. Am Montagmorgen geriet zunächst an der Akazienstraße und ein paar Stunden später ein Papiercontainer in der Roonstraße in Brand, meldet die Kreispolizei.

Beide Brände mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Schaden entstand lediglich an den Containern. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Brandstiftung, Hinweise auf die Täter gibt es bislang jedoch nicht.