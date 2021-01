Hattingen: Polizei warnt vor "Corona-Impfstoff"-Betrügern

Hattingen Die Polizei warnt vor Betrügern, die die Corona-Pandemie in Hattingen und den anderen Städten des EN-Kreises zu ihren Gunsten nutzen könnten.

Die Kreispolizei warnt vor Betrügern, die zurzeit offenbar "Corona-Impfstoff" eines bekannten Herstellers am Telefon anbieten. Eine Abwandlung dieses Vorgehens sei, dass Täterinnen und Täter unter dem gleichen Vorwand bei Betroffenen an der Haustür klingeln und versuchen, in die Wohnung zu kommen, so der Polizeibericht.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Die Polizei weist nach einmal eindringlich auf das Vorgehen bei den Impfungen hin: Impfungen erfolgen ausschließlich in Impfzentren, durch mobile Teams in Einrichtungen wie Seniorenheimen oder durch eigenständige Impfungen des Personals in Krankenhäusern. Andere Einrichtungen, Firmen oder Privatpersonen haben derzeit keine Möglichkeit, Impf-Serum zu beziehen!

Aktuell gebe es keinen bekannten Betrugsversuch dieser Art im Ennepe-Ruhr-Kreis, betont die Polizei. Dennoch gibt sie folgende Ratschläge:

- Lassen Sie sich bei telefonischen Verkaufsanrufen (Impfstoffverkauf) auf keinen Fall auf ein Gespräch ein! Legen Sie statt dessen auf.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, vor allem nicht, wenn Sie allein sind.

- Werden Sie an der Haustür bedrängt, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

>>> Aktuelles zur Corona-Lage in Hattingen gibt es in unserem

Radfahrerin aus Bochum in Hattingen leicht verletzt

Eine Bochumerin (50) war mit ihrem Pedelec auf der Augustastraße in Richtung

August-Bebel-Straße unterwegs, als es zu einem Unfall kam: Ein 50-jähriger Hattinger parkte mit seinem Golf am Fahrbahnrand. Als er aussteigen wollte und die Fahrertür öffnete, übersah er die neben ihm fahrende Frau und es kam zum

Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Eine sofortige

ärztliche Behandlung benötige sie jedoch nicht, so die Polizei.

Unfall auf dem Bunker-Parkplatz in der Innenstadt

Ein 81-jähriger Hattinger hat auf dem Bunker-Parkplatz an der August-Bebel-Straße in Höhe der dortigen Zu- und Ausfahrt eine Fußgängerin übersehen. Die 59-jährige stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich dabei leicht, berichtet die Polizei.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel