Hattingen: Pumpe defekt – Freibad ab sofort geschlossen

Familie Valentin war am ersten Tag dieser Saison zu Gast im Freibad in Hattingen-Welper – jetzt ist es erst einmal wieder geschlossen.

Hattingen. Kein Schwimmen in Hattingen: Wegen eines technischen Defekts ist das Freibad in Welper geschlossen. Einen Öffnungstermin gibt es noch nicht.

Das Freibad in Welper wird sofort geschlossen. Wegen eines technischen Defekts bleiben die Türen für Besucherinnen und Besucher zu. Wann wieder geöffnet werden kann, ist zurzeit noch offen.

Die Umwälzpumpe, die die Wasserreinigung in allen Schwimmerbecken regelt, ist defekt und muss von einer Fachfirma begutachtet und repariert werden, so die Stadtverwaltung. Die Umwälzpumpe befördert das ablaufende Wasser aus dem Becken an die Filteranlage, wo es gesäubert und wieder für den Wasserkreislauf aufbereitet wird.

Weil noch nicht klar ist, wie lange die Reparaturen andauern werden, können Eintrittskarten über das Online-Buchungssystem des Freibads zunächst bis zum Mittwoch, 29. Juli, nicht gekauft werden. Bereits gekaufte Karten für die nächsten Tage können an einem anderem Tag eingelöst werden, so die Stadt. Die Stadt bittet um Verständnis.