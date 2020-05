Ein Wagen des Ordnungsamtes in Hattingen wurde attackiert.

Polizei Hattingen: Reifen an Auto des Ordnungsamtes zerstochen

Hattingen. Anschlag auf einen Caddy des Ordnungsamtes in Hattingen: Unbekannte haben die Reifes des Fahrzeugs zerstochen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Unbekannte machten sich in der Nacht zu Donnerstag an einem VW Caddy des Ordnungsamtes in Hattingen zu schaffen.

Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung an der Bahnhofstraße abgestellt. Die Täter zerstachen die beiden Reifen auf der Fahrerseite, berichtet die Polizei am Freitag.

Der Schaden wurde durch einen Mitarbeiter noch vor Fahrtantritt entdeckt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.