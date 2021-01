Hattingen: Restaurant verleiht Grünkohl eine eigene Note

Hattingen Bleibt lange warm und hält satt: Gastronom Stefan Katios aus Hattingen verrät, warum Grünkohl eine gute Alternative zu Pizza und Currywurst ist.

Grünkohl ist eine der klassischen deutschen Zutaten in der kalten Jahreszeit. Es gibt viele Arten, den Kohl zuzubereiten – etwa auf asiatische Art, mit Nudeln als Pastagericht, in einem Auflauf mit Käse überbacken oder eben in bekannt klassischer Art und Weise - so wie in Hattingens Wirtshaus „Zur alten Krone“.

Grünkohl klassisch: mit Kartoffeln und Fleischbeilage

„Bei uns wird der Grünkohl gut angemacht und anschließend mit Kartoffeln durchzogen“, sagt Stefanos Katios, Inhaber des Restaurants "Zur alten Krone", das in der aktuellen Zeit eine Abholmöglichkeit und einen Lieferdienst anbietet.

Als Fleischbeilage dienen selbstverständlich Mettwürsten und Kasselerscheiben frisch vom lokalen Metzger, sagt Katios. Allerdings gebe es den Grünkohl als Außer-Haus-Gericht nur mit Mettwürsten. Auf Kasseler müsse verzichtet werden, weil das Fleisch zu schnell kalt und trocken werde. „Das muss sofort auf den Teller und gegessen werden. Bei Mettwürstchen ist das etwas anderes“, erklärt der Gastronom.

Grünkohl mit besonderer Geheimzutat

Dem Grünkohl wird im Wirtshaus „Zur alten Krone“ eine besondere und einzigartige Note verliehen. „Andere Restaurants geben dem Grünkohl noch Gänseschmalz hinzu, wir machen das aber anders“, erklärt Katios. Da in seinem Restaurant auch Haxen zubereitet und ausgeliefert werden, nehme die Küche den aufgefangenen Sud der Haxen und füge die Flüssigkeit dem Grünkohl zu. Das bringe noch einmal zusätzlich einen tollen Geschmack in das Gericht.

„Gerade bestellen ja viele Leute ihr Essen, aber häufig gibt es dann eben Pizza oder Currywurst mit Pommes“, sagt Katios. „Grünkohl kann da aber eine super Alternative sein.“ Das Gericht bleibe lange warm, halte in Verbindung mit den Kartoffeln und den Mettwürstchen lange satt und schmecke einfach gut, so Katios. „Grünkohl ist einfach . In der Jahreszeit bekommt man fast automatisch Appetit darauf“, sagt er.