Hattingen: Schlittenfahren und Schneemannbauen im Hügelland

So richtig weiß war es zwar nicht, trotzdem wussten die Hattinger den Schnee am Sonntag zu nutzen: Während Natalia (16) und Paul (7) einen Schneemann bauen, wird auf dem Hügel hinter ihnen fleißig gerodelt.

Hattingen Schnee im Hügelland: Die Menschen aus Hattingen nutzten die wenigen Stunden weißes Glück zum Schlittenfahrten, Schneemannbauen und Spaziergänge.

Das nennt man Punktlandung. Exakt zum Tag des Schnees fallen weiße Flocken vom Himmel. Nicht nur die Kinder sind euphorisch. Nein, auch die Erwachsenen genießen die Puderzucker-Landschaft im Hügelland. Wer – passend zum Wetter – an der Haltestelle „Zum Petrussegen“ auf dem Weg nach Oberstüter Halt steht, hat einen weiten Blick über eine weiße Landschaft. Ein Traum.

Ein Schneemann wacht über das Hügelland

Das finden auch Bettina und Michael Melneczuk, die sich schon seit den Morgenstunden mit Freunden am seltenen Geschehen erfreuen. Was die Schneelandschaft betrifft, so genießen sie den Luxus, einen eigenen, riesigen Rodelhang zu besitzen - ohne Ansturm von Winterliebhabern befürchten zu müssen. Während ein selbst gebauter, großer Schneemann bereits über das Tal wacht, fetzen zwei Jungs auf roten und blauen Schlitten den Hang hinunter und kommen vor einem Zaun in einer Senke zum Stehen.

Michael Melneczuk erinnert sich, dass sein Vater noch auf Skiern diese Piste hinuntergesaust ist. „Früher lag ja im Winter viel mehr Schnee als heute. Ich glaube, im vergangenen Jahr war gar nichts“, bedauert er. Heute, am Sonntag, ist er allerdings schon seit fünf Uhr auf den Beinen. Denn er ist bei der Stadt Hattingen zurzeit mit dem Winterdienst beschäftigt und hat schon arbeitsreiche Stunden hinter sich.

„Wie lange wir schon keinen Schnee mehr hatten!"

„Wir haben in den frühen Morgenstunden schon Niederwenigern vom Schnee befreit“, sagt er. Ein Pflegedienstauto überholt gerade einen Jogger, der es offenbar mühelos schafft, sich warmzulaufen. Denn er hat bei Graden um den Gefrierpunkt eine Jogginghose an, die gerade mal bis zu den Knien geht. Mit nackten Unterschenkeln und respektablem Tempo dreht er seine Runden – die Hügel herauf und hinab.

Während ein kleines Räumfahrzeug auf der kleinen Straße „Im Dassberge“ den Schnee vor sich herschiebt, wandern Hanna (72) und Hans-Werner (79) Bandmann ganz gemütlich durch die verschneite Landschaft. „Ist das nicht herrlich, wie lange wir schon keinen Schnee mehr hatten“, sagen sie. Mit Wanderstöcken in der Hand lassen sie es bei ihrem Spaziergang ruhig angehen und sind glücklich über das seltene Schnee-Erlebnis.

Wodantal ist nicht Winterberg

Auf das krasse Gegenteil von Ruhe trifft man etwas weiter unten im Wodantal. Aussichtslos auf dem kleinen „Parkplatz am Skihang“ noch ein freies Eckchen für den Pkw zu finden. Das Schild Richtung Landhaus Liebe und Party Scheune am Beginn des kleinen Wegs preist leckeren Kuchen aus der eigenen Backstube an – aber in Coronazeiten sind das leere Versprechungen. Darum haben viele Besucher auch Schnittchen und Wasser im eigenen Rucksack verstaut.

Weit über 200 Menschen krabbeln die teils steilen Hänge gut gelaut hoch und sausen auf Schlitten wieder runter bis zur Straße. „Die Polizei hat heute Morgen einige Zeit die Lage beobachtet, aber hier ist ja nicht Winterberg“, sagt Denise Richardt-Pargmann, die mit ihren Kindern Romina (11) und Leana (15) den Rodelberg verlässt, denn der Rest der Familie wartet schon am Auto auf die Damen.

„Hauptsache man kommt endlich mal raus"

„Eigentlich hatten wir hier mehr Schnee erwartet, aber so ging es auch noch. Hauptsache, man kommt endlich mal raus“, sagt die Mutter, die in Nicht-Corona-Zeiten mit der Familie den Winter gerne an der Nordsee genießt. Den ersten Schnee seines jungen Lebens entdeckt an dem grün-weißen Hang der dreijährige Pete. Er ist von den kalten, weißen Riesenkugeln, die Kinder gerollt haben, völlig fasziniert.

Oma Conni Schumann (52) passt mit Partner Manuel Jordan (47) auf den Kleinen auf. Aber trotz der vielen Menschen stellt sich die Lage an den Hängen tatsächlich sehr entspannt dar – bevor mittags bereits die begehrten Schneeflocken in ungeliebten Regen übergehen.

>>> Internationaler Weltschneetag

Der Internationale Frauentag ist bestens bekannt. Aber der Weltradiotag oder der Welttag der Poesie? Diese gibt es genauso wie den Internationalen Weltschneetag, der seit 2012 am dritten Sonntag im Januar begangen wird.

Die Inititiative ging vom internationalen Ski-Verband (FIS) aus. Vor allem Kinder und Jugendliche sollen an die verschiedenen Disziplinen des Wintersports herangeführt werden. Außerdem wird das Engagement der Veranstalter ins Blickfeld gerückt.