Hattingen: So läuft’s nach einem Jahr auf der Schwimmbrücke

Was an und auf der Brücke verändert wurde

Umfangreiche bauliche und technische Veränderungen wurden an und auf der Pontonbrücke zwischen Hattingen-Niederwenigern und Bochum-Dahlhausen durchgeführt.

Radfahrer haben eine eigene Spur und können die Stelle und auch die Brücke in beiden Richtungen überqueren. Die Zufahrten zur Brücke wurden so verengt, dass Schwerlastverkehr nicht mehr hindurchpasst. Ampeln stellen sicher, dass die Fahrzeuge jeweils nur in eine Richtung über die Brücke fahren können. Ein LED-Tafel zeigt bei Zugverkehr den an der Ampel stehenden Autofahrern, wie lange die Wartezeit beträgt. Eine Blitzanlage überführt Rotlichtsünder.