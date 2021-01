Hattingen: Sparkasse und WAZ sagen Ehrenamts-Wettbewerb ab

Hattingen Wegen der Corona-Pandemie werden 2021 keine "Dankeschön-Medaillen" vergeben. Sparkasse und WAZ sagen Wettbewerb und Gala für Ehrenamtliche ab.

Seit mehr als 30 Jahren laden Sparkasse und WAZ Mitte Januar zu ihrem Ehrenamts-Wettbewerb ein. Ende März findet dann immer die Ehrenamts-Gala mit der Verleihung der "Dankeschön-Medaillen" an die Preisträger des Jahres statt. Beides wird wegen der Corona-Pandemie 2021 ausfallen.

"Die angelaufenen Impfungen machen Mut, brauchen aber noch einen längeren Zeitraum, bevor sie die Lage deutlich entspannen können", heißt es in einem Brief, der in diesen Tagen an die Vereine und Verbände in Hattingen abgeschickt wird. Sparkasse und WAZ wollen die Ehrenamtlichen keinem unnötigen Risiko aussetzen und verzichten in diesem Jahr auf den Wettbewerb und die Gala.

2022 soll wieder gemeinsam gefeiert werden

"Stattdessen hoffen wir, im Jahr 2022 wieder gemeinsam mit Ihnen und vielen andere Ehrenamtlichen feiern zu können. Bis dahin danken wir Ihnen für Ihr Engagement auf diesem Wege. Bitte bleiben Sie gesund", endet das Schreiben.

Jeder dritte Hattinger ist Mitglied in einem Verein. Sie arbeiten in Gemeinden oder Kirchen, in Vereinen, bei Hilfsdiensten oder in Schulprojekten. Sie schenken der Gemeinschaft in dieser Stadt nicht nur ihre Zeit, sondern auch ihre Tatkraft, gute Ideen und viel Erfahrung.

Mit großem Respekt im kleinsten Kreis

Das ist der Grund für die Sparkasse und die WAZ, sich einmal im Jahr mit einer besonderen Feierstunde bei den Ehrenamtlichen zu bedanken. Stellvertretend für viele andere bekommen zwei Einzelpersonen eine persönlich geprägte Silbermedaille. Die dritte Auszeichnung ist ebenfalls mit einer Medaille verbunden und geht an einen gemeinnützigen Verein beziehungsweise eine gemeinnützige Einrichtung.

2020 war die Ehrenamts-Gala der ersten Corona-Welle im März zum Opfer gefallen. Ausgezeichnet wurden die Preisträger dennoch. Mit großem Respekt im kleinsten Kreis.

Die Bürgergesellschaft Blankenstein bekam die "Dankeschön-Medaille" für ihre vorbildliche Arbeit im Stadtteil, Sylvia Becker für ihren unermüdlichen Einsatz für den Katzenschutz, Renate Kummerfeld für ihr Engagement beim Seniorensport der SG Welper.

