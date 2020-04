Hattingen: Sperrung wegen Bauarbeiten am Ruhrtalradweg

Hattingen. Ein Teilabschnitt des Ruhrtalradweges in Hattingen ist für Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Der Weg wird verbreitert, Bordsteine abgesenkt.

Momentan werden Bauarbeiten an einem Teilabschnitt des Ruhrtalradwegs durchgeführt. Der Geh- und Radweg ist deshalb für Fußgänger und Radfahrer bis voraussichtlich 8. Mai gesperrt. Der betroffene Bereich befindet sich an der Hüttenstraße auf Höhe der Marxstraße. Auch der Verbindungsweg zwischen der Hüttenstraße und der Straße „An der Kost“ ist betroffen.

Verbreitung und Bordsteine abgesenkt

Durch die Maßnahme soll der Weg für den Radtourismus optimiert werden. Zunächst wird der bereits vorhandene Geh- und Radweg, der parallel zur Hüttenstraße verläuft und als Verbindung zur Kreuzung „An der Kost“ und „Am Walzwerk“ führt von 2,2 Meter auf drei Meter verbreitert, um ein leichteres Passieren sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrer zu ermöglichen, teilt die Stadt mit.

Drei Meter breit soll der Weg künftig sein. Foto: Stadt Hattingen

Außerdem wird der Bordstein an verschiedenen Stellen abgesenkt. So sollen Radfahrer sicher von der regulären Fahrbahn auf den Radweg wechseln können. Eine Bordsteinabsenkung wird an der Hüttenstraße Höhe Marxstraße vorgenommen, sodass die Einmündung auf den Radweg auch von der Fahrbahn der Hauptstraße leichter zu befahren ist. Eine zweite Absenkung wird am Ende des Radwegs angelegt, die an der Abzweigung „An der Kost“ und „Am Walzwerk“ auf den weiteren Verlauf des Ruhrtalradwegs führt und die Fahrradfahrer in den Straßenverkehr leitet.

Neue Vorfahrtsregelungen

Im Zuge der Baumaßnahme wird außerdem die Fahrbahn für Radfahrer an der Gabelung „An der Kost“ und „Am Walzwerk“ markiert. Auch neue Vorfahrtsregelungen an dieser Stelle sollen das sichere Einordnen für Radfahrer vom geschützten Radweg in den Straßenverkehr ermöglichen.

Aufgrund der Bauarbeiten können Behinderungen und Umwege für die Anlieger nicht vermieden werden. Die Stadt bittet hierfür um Verständnis.