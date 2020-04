Hattingen: Stadtbibliothek wird Ostersonntag 100 Jahre alt

Hattingen. Jubiläum in die Corona-Krise: Die Stadtbibliothek Hattingen wird am Ostersonntag 100 Jahre alt – und startet jetzt ein neues Ausleih-Verfahren.

Die Hattinger Stadtbibliothek wird am Ostersonntag 100 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums in der Corona-Krise übergab Bibliotheksleiter Bernd Jeucken dem Bürgermeister Dirk Glaser jetzt 100 Mundschutzmasken und stellte zudem ein kontaktloses Ausleihverfahren vor.

Stadtbibliothek Hattingen hat 4600 aktive Leserinnen und Leser

Seit nunmehr als zwei Wochen ist die Stadtbibliothek im Reschop Carré geschlossen. Die 4600 aktiven Leser hatten keine Möglichkeit neue Bücher oder andere Medien auszuleihen. Ab dem heutigen Montag ändert sich dies nun, denn die Bibliothek hat sich ein neues Ausleih-Modell überlegt.

Hattingen Vorbestellen und abholen – oder ausliefern Bei dem neuen Ausleih-System der Stadtbibliothek Hattingen bestellen die Kunden die verfügbaren Medien per Telefon (02324/ 204-3552) oder per E-Mail (bibliothekspost@hattingen.de) vor. Abgeholt werden können diese dann montags, dienstags, donnerstags und freitags nach Vereinbarung zwischen 10 und 13 Uhr. Die Medienlieferung direkt an die Haustür per Fahrradkurier des ADFC erfolgt jeweils dienstags und donnerstags ab 14 Uhr nach Absprache.

Per Mail oder telefonisch können verfügbare Medien aus dem umfangreichen Katalog, der online einzusehen ist, vorbestellt werden und diese dann an vier Werktagen in der Woche – ausgenommen mittwochs – am Eingang der Bibliothek durch eine Schleuse abgeholt werden.

Übergabe erfolgt zu einem vorab vereinbarten Zeitpunkt

Die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek Hattingen haben 100 Schutzmasken genäht und an Bürgermeister Dirk Glaser übergeben. Foto: SB

„Unsere Mitarbeiter bereiten nach der Bestellung alles vor, suchen die Medien heraus, packen alles in einen Korb und verbuchen die Ausleihe auf das Bibliothekskonto des Kunden“, erklärt Bibliotheksleiter Bernd Jeucken. Nach einer kurzen telefonischen Kontaktaufnahme des Kunden zum vereinbarten Zeitpunkt erfolge die Übergabe.

Für ältere Kunden und Leser aus den weiter entfernten Stadtteilen gibt es zudem die Möglichkeit sich die Bücher und Gesellschaftsspiele direkt an die Haustür liefern zu lassen und zwar umweltfreundlich mit dem Fahrrad. Die Ortsgruppe Hattingen des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) hat dazu ihre Kooperation zugesagt. „Wir brauchten da niemanden zu überzeugen, der ADFC war sofort Feuer und Flamme“, sagt Jeucken.

Neue Erfahrung für das Team der Stadtbibliothek

Für die Bibliothek sei dies eine neue Erfahrung, so der Bibliotheksleiter. Es sei eine Testphase und eine neue Idee, um die vielen Leser mit Büchern zu versorgen. Ein gültiger Ausweis sei Voraussetzung zur Leihe, ein abgelaufene Mitgliedschaft könne aber unbürokratisch per Telefongespräch verlängert werden.

Weiterhin steht auch das Onlineangebot der „Onleihe Ruhr“ zur Verfügung. Auf der Internetplattform können Titel ausgeliehen und heruntergeladen werden. Seit der Schließung der Bibliothek vor knapp drei Wochen sei die Nachfrage bei der „Onleihe“ deutlich gestiegen, sagt Jeucken.

„Monatlich haben wir durchschnittlich 14.000 Besucher bei uns vor Ort, umgerechnet hatten wir also ungefähr 7000 Besucher weniger in den vergangenen zwei Wochen. Einige sind natürlich auf die „Onleihe“ ausgewichen, für die anderen haben wir jetzt eine neue Möglichkeit geschaffen“, erklärt er.

100 besondere Marzipantafeln von der Confiserie Harmonie

Diese Marzipantafel, gefertigt von der Confiserie Harmonie, wird es nach der Wiederöffnung nach der Corona-Kruise zum Preis von drei Euro geben. Foto: SB

Die Mitarbeiter der Bibliothek teilten sich in den vergangen Tagen auf, ein großer Teil engagierte sich beim Bürgertelefon der Stadt, bei dem Fragen zur aktuellen Situation beantwortet werden. Der andere Teil des Bibliothek-Teams hat sich mit der Anschaffung neuer Bücher und Medien beschäftigt. „Dabei haben wir einen großen Anteil des Etats ausgegeben. Wir haben also bald viele neue Bücher zur Verfügung und außerdem konnten wir durch den Einkauf die örtlichen Einzelhändler in Hattingen, Langenberg, Bochum und Dortmund unterstützen“, sagt Bernd Jeucken.

Zum 100. Geburtstag hatte die Bibliothek 100 besondere Marzipantafeln bei der Confiserie Harmonie in Auftrag gegeben. „Eigentlich wollten wir die pünktlich zum Jubiläum zum Verkauf anbieten, doch das werden wir jetzt zu einem späteren Zeitpunkt tun.“