Hattingen: Stadtverwaltung öffnet Büros für Publikumsverkehr

Sechs Wochen lang hatte die Stadt Hattingen wegen der Corona-Pandemie ihre Dienststellen für die Bürger geschlossen. Ab Montag, 4. Mai, sollen sie nun wieder geöffnet werden - mit Auflagen.

Besuche sollen fast ausschließlich mit Termin möglich werden

Hinter verschlossenen Türen hatten die städtischen Mitarbeiter zuletzt für die Bürger gearbeitet, waren für sie bis auf Ausnahmen nur per Telefon, Mail und Post erreichbar. Ab kommender Woche soll dann auch ein direkter Kontakt wieder möglich werden, kündigt Hattingens Bürgermeister Dirk Glaser an. „Sollte ein Besuch bei der Stadtverwaltung nötig sein, wird das aber fast ausschließlich über Terminvergaben geregelt - selbstverständlich unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen zum Schutz von Bürgern und Beschäftigten. Abstand muss eingehalten werden, Mund- und Nasenschutze sind selbstverständlich,“ so Glaser.

Büros werden gerade für Publikumsverkehr hergerichtet

Für die Wiedereröffnung für Publikumsverkehr werden die Büros gerade vorbereitet, sagt Stadtsprecherin Susanne Wegemann. So werden diese zum Beispiel mit Plexiglas-Abschirmungen ausgestattet, die die Handwerker des Fachbereich Gebäudewirtschaft unter Hochdruck selbst herstellen. Zudem würden in den Büros Abstandsmarkierungen angebracht, Ein- und Ausgänge neu markiert, um „Begegnungsverkehr“ zu vermeiden und Sicherheitsabstände einzuhalten. Ob es dabei ein Einbahnstraßensystem oder eine andere Lösung gibt, sei aber noch nicht klar, betont Wegemann.

Der telefonische und schriftliche Kontakt, so die Stadtsprecherin weiter, habe wegen der Eindämmung der Corona-Pandemie aber weiter Priorität. Alle, die Angelegenheiten mit der Verwaltung im persönlichen Kontakt regeln müssen, müssen sich daher zunächst telefonisch im jeweiligen Fachbereich einen Termin geben lassen. Die Vorlaufzeit für diese sei noch nicht absehbar.

Ausgenommen von Terminen bleibt der Fensterschalter am Bürgerbüro

Ausgenommen von Terminen bleibt derweil der Fensterschalter am Bürgerbüro, hier werden ab Montag sogar die Öffnungszeiten erweitert, Dienstleistungen ab dann montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 angeboten. Und zu den regulären Öffnungszeiten (mo-do, 8.30.-15.30, fr, 8.30-12 Uhr) können Bürger im Rathausfoyer weiter Restmüllsäcke, Grünabfallsäcke und Biomüllbeutel kaufen - ohne Termin.

Auch die Stadtbibliothek öffnet am Montag wieder

Geöffnet wird ab Montag, 4. Mai, auch die Stadtbibliothek - unter besonderen Hygienemaßnahmen, mit eingeschränkten Öffnungszeiten (Mo, Di, Do, Fr, 10-16 Uhr; Sa 10-14 Uhr). Bis auf Weiteres nicht statt finden dagegen VHS-Kurse, der Musikschul-Unterricht läuft weiter nur digital. Und auch alle Bäder und Sportanlagen bleiben vorerst dicht.