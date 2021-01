Hattingen: Steine statt Beine - 385.000 Euro für Vereine

Hattingen Während der Vereinssport wegen der Corona-Pandemie auch in Hattingen weitestgehend ruht, gibt es jetzt eine Menge Fördergelder für Baumaßnahmen.

Hohe Förderung für sechs Sportvereine aus Hattingen: Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, hat mitgeteilt, dass im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ 385.073 Euro für Baumaßnahmen fließen.

Während die Beine der meisten Sportler in den Vereinen wegen der Corona-Pandemie also ruhen, gibt es jetzt die Möglichkeit, in Steine zu investieren - damit auch in Zukunft der "Sport in Hattingen" gut aufgestellt ist.

So werden die Sportvereine aus Hattingen gefördert

- Die DLRG-Ortsgruppe Hattingen-Süd bekommt 67.441 Euro für die Modernisierung des Vereinsheims und der Ausbildungsunterkunft.

- Die Tennis-Gesellschaft Rot-Weiß Hattingen erhält 39.500 Euro für die Sanierung ihrer Tennishalle.

- 30.629 Euro gehen an den TuS Hattingen für die Modernisierung der Flutlichtanlage sowie der Beleuchtung des Vereinsheims.

- Der Hattinger Ruderverein profitiert für die Sanierung des Bootshausdaches sowie die Dachdämmung und Erneuerung der Fenster und der Haustür mit einem Betrag in Höhe von 88.650 Euro.

- Die Förderung der energetischen Sanierung bei der BSG Gemeinschaftswerk beträgt 77.363 Euro.

- Der TC Ludwigstal Hattingen erneuert mit der Förderung in Höhe von 81.490 Euro den Hallenboden der Drei-Feld-Tennishalle und modernisiert das Clubhaus.

Land leistet Beitrag zur Modernisierung der Hattinger Sportstätten

Staatssekretärin Andrea Milz erklärt in einer Pressemitteilung: „Ich freue mich, dass wir mit den nun erteilten Förderentscheidungen unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Dies ist uns mit diesem Förderprogramm gelungen. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren.“

Der Hattinger Stadtsportverband-Vorsitzende Michael Heise teilt mit, dass weitere Fördermittel aus diesem Programm in Höhe von rund 300.000 Euro für Sportvereine mit eigenen Sportanlagen oder langfristigen Pachtverträgen zur Verfügung steht. Dafür seien bereits Anträge des Schützenvereins Holthausen und des Fördervereins Lehrschwimmbecken Grundschule Bruchfeld vorgesehen.

