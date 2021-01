Sternsinger Hattingen: Sternsinger geben "Segen to go" an Kirchen aus

Hattingen Die Pfarrei Peter und Paul in Hattingen passt die Sternsingeraktion den Corona-Gegebenheiten an. Statt an der Haustür, gibt es den "Segen to go".

"Kontaktlos, kreativ, solidarisch", so soll die Sternsingeraktion in diesem Jahr ablaufen. Das jedenfalls wünscht sich das Bistum Essen und hat entsprechend an die Gemeinden appelliert. Die Pfarrei Peter und Paul in Hattingen hat darauf reagiert und die Sternsingeraktion coronakonform umgestaltet.

Sternsinger verteilen Segenstüten an den Kirchen

Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen empfehlen die Verantwortlichen im Ruhrbistum den Pfarreien, "nicht nur auf die Hausbesuche der Sternsinger zu verzichten", sondern auch "alle anderen öffentlichen Sternsinger-Auftritte abzusagen", heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums.

Ganz so weit wollen die Hattinger Katholiken dann aber doch nicht gehen: So werden am Sonntag, 10. Januar, Sternsingerkinder zu verschiedenen Zeiten an den Kirchen stehen, ihren Segensspruch aufsagen und kontaktlos "Segenstüten" verteilen - natürlich unter Beachtung der Corona-Schutzbestimmungen. Die Segenstüten enthalten Informationen zur Aktion Sternsinger und Spendenmöglichkeiten, Krippenbild und Segensaufkleber.

Dann verteilen die Sternsinger den "Segen to go"

Von 10 bis 12 Uhr sind die Sternsinger mit dem "Segen to go" an den Kirchen St. Peter und Paul (Hattingen-Mitte), St. Joseph (Welper) und St. Johann Baptist (Blankenstein) zu finden. Von 10.30 bis 12 Uhr stehen sie vor der Kirche Heilig Geist und an der Kirche St. Mauritius gibt es die Sternsingeraktion mit der Segenstüte zum Mitnehmen von 10 bis 15 Uhr.

In St. Mauritius bereiten die Sternsinger außerdem ein Video zum Sternsingen vor, das während dieser Zeit in der Kirche zu sehen sein wird. Wer hier nicht selbst zur Kirche kommen kann, kann sich unter 01573/ 5485448 oder online für eine Segenstüte melden, die dann per Post zugestellt wird.

Sternsinger-Segen kommt auch mit der Post

Alle Gemeindemitglieder in der gesamten Pfarrei in Hattingen haben außerdem die Möglichkeit, sich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 6., 7. und 8. Januar, jeweils von 10 bis 12 Uhr telefonisch für eine Segenstüte im Pfarramt zu melden: Tel: 591926. In Bredenscheid und Holthausen etwa werden diese kontaktlos in die Briefkästen geworfen.

Zum Fest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar wird außerdem ein Video-Impuls mit den Sternsingern aus allen Teilen der Pfarrei auf der Homepage hattingenkatholisch.de zu finden sein.

Sternsinger sammeln auch im Corona-Jahr für Kinder

Neben dem Segen geht es bei der Sternsingeraktion auch darum, Spenden zu sammeln. Die Möglichkeit besteht in diesem Jahr entweder zu den Sternsingerzeiten an den Kirchen, direkt bei der Dreikönigsaktion oder über das Sammelkonto der Pfarrei.

Die Sternsingeraktion steht in 2021 unter dem Motto „Kindern Halt geben“. Beispielland für die Hilfsprojekte ist diesmal die Ukraine.

