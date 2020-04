Hattingen: Film über ein besonderes Gewissen feiert Premiere

Hattingen. Student Leon Wilkes wollte seinen 15-Minuten-Film „Hermann“ in der „Kleinen Affäre“ in Hattingen-Blankenstein zeigen. Jetzt läuft er auf Youtube.

Eigentlich war alles schon klar. Regiestudent Leon Wilkes (22) aus Blankenstein wollte seinen 15-Minuten-Film, den er 2019 im Müsendrei für seine Zwischenprüfung gedreht hat, jetzt in der „Kleinen Affäre“ zeigen. Dann kam Corona – Schotten dicht für alle öffentlichen Veranstaltungen.

Die Lösung: Jeder, der Lust hat, kann seinen Film „Hermann“ am Freitag, 24. April, um 20.15 Uhr auf dem Youtube-Kanal „Kleine Affäre“ kostenlos ansehen und ab dem Zeitpunkt vorerst auch immer wieder abrufen.

Leon Wilkes hat schon während seiner Schulzeit auf dem Gymnasium Holthausen gerne mit Mitschülern Clips gedreht. Er liebt das Filmemachen, eine eigene Realität zu erschaffen, Geschichten zu erzählen. Über seine Studienwahl waren die Eltern überhaupt nicht erstaunt. Schließlich arbeitet Vater Uli beruflich in einer ähnlichen Branche.

Jasper bestellt sich im Internet sein persönliches Gewissen

„Hilfreich finde ich, dass ich von meinem Vater wirklich konstruktive und kritische Resonanz bekomme, dass er nicht alles nur toll findet. Das bringt einen ja nicht weiter“, sagt der 22-Jährige.

Inhalt seines Films: Jasper bestellt sich im Internet sein persönliches Gewissen. Das heißt Hermann, ist aber nicht wirklich gut in seinem Job. Sechs Drehtage mit einem Team von ungefähr 30 Personen und unglaublich vielen Arbeitsstunden am Tag wurden aufgewendet.

Regisseur zu werden, ist der Traum von Leon Wilkes

Für sein Erstlingswerk konnte Wilkes absolut prominente Unterstützer gewinnen. Dafür ist er dankbar und das begeistert ihn heute genauso wie im vergangenen Mai. Geduldig probten die Szenen Comedian Marcel Mann, „Unter uns“-Schauspieler Lukas Sauer und Jochen Busse. Künstler, die er in der „Kleinen Affäre“ kennengelernt und es geschafft hatte, sie für seinen Film zu begeistern.

Regisseur zu werden, ist der Traum von Leon Wilkes. „Am meisten Spaß macht mir die Arbeit am Set. Szenen zu entwickeln und Buchstaben aus dem Drehbuch zum Leben zu erwecken“, beschreibt er seine Leidenschaft. Vor allem vom Teamgeist während des Drehs in Hattingen vor fast genau einem Jahr ist er begeistert. „Das sind alles Kommilitonen, die engagiert dabei waren, nicht auf die Zeit geguckt haben und absolut solidarisch waren. Einfach toll“, schwärmt er.

Die Zwischenprüfung mit Bravour bestanden

Obwohl er einräumt, dass er wohl besser noch ein, zwei Drehtage mehr hätte einplanen sollen. „Dass es so lange und arbeitsintensiv war, tut mir wirklich leid“, sagt er. Überwogen habe bei allem aber der Spaß an der Sache. Die Studententruppe sei bei solchen Arbeiten immer füreinander da. Das sei eine ganz ergreifende Erfahrung.

Was er in diesen Corona-Zeiten sehr vermisst, ist das Drehen. Im Augenblick ist auch in dem Bereich das meiste auf Eis gelegt.

Bei so viel Leidenschaft ist es kein Wunder, dass er die Zwischenprüfung mit dem Film mit Bravour bestanden hat.