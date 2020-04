Hattingen: Technischer Defekt hat Dachstuhlbrand verursacht

Hattingen Die Polizei schließt Brandstiftung als Ursache für das Feuer in einem Fachwerkhaus am Marktplatz in Hattingen aus. Das Gebäude ist unbewohnbar.

Der Dachstuhlbrand in einem Fachwerkhaus am Marktplatz in Blankenstein ist wohl auf einen technischen Defekt zurückzuführen. "Es haben sich keinerlei Hinweise auf Brandstiftung ergeben", sagt Vera Viebahn, Sprecherin der Kreispolizei, auf Anfrage der WAZ.

Sicher sei, dass der Brand im Dachgeschoss des Gebäudes ausgebrochen ist. Allerdings hätten die Brandsachverständigen auch den Kamin in jener Wohnung als Ursache des Feuers ausgeschlossen, so Viebahn weiter.

Feuerwehr hat Übergreifen der Flammen verhindert

Aus Sicht der Polizei ist das Wohn- und Geschäftshaus, in dessen Erdgeschoss das Eiscafé Filippin untergebracht war, bei dem Feuer am 27. März total zerstört worden. Die Rede ist von einem Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro.

Mehr als 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten am Freitag vor drei Wochen das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern können. Lediglich das Löschwasser hatte dort zu Beschädigungen geführt.