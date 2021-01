Am Ende der Woche

Am Ende der Woche Hattingen: Transparenz würde der Bildungsarbeit gut tun

Hattingen Die Diskussion über den Digital-Unterricht an der Gesamtschule Hattingen wird sehr emotional geführt. Reflexhafte Kritik-Abwehr hilft da wenig.

Der WAZ-Bericht über die Kritik eines Vaters am Digital-Unterricht der Gesamtschule Hattingen hat eine kontroverse Diskussion ausgelöst. Es gibt Stimmen, die die Vorwürfe der Eltern zweier Schulkinder sogar noch verschärfen. Und es gibt vehementen Widerspruch mit Hinweisen darauf, wie toll die Schule doch aufgestellt sei.

Schulthemen sind sensibel. Und immer emotional. Bei der Bildung sehen Eltern besonders genau hin. Die Lehrerinnen und Lehrer wissen das. Und niemand bestreitet, dass Pädagogen in Corona-Zeiten eine wirklich schwierige Aufgabe stemmen. Wie andere Berufsgruppen arbeiten sie am Limit.

Homeschooling ist kein Ponyhof

Das gilt allerdings auch für die Eltern. Homeschooling ist kein Ponyhof. Dass die Folgen der Pandemie Eltern ebenfalls ans Limit bringen, kann und darf niemanden wundern. Und da muss eine Schule mit Kritik souverän umgehen können.

Polemische Brandbriefe an die WAZ mit der Frage, warum die Zeitung "die Arbeit von über 100 Lehrern und Lehrerinnen in beschämender Weise herabgewürdigt" und "Irrtum statt Wahrheit" verbreite, mögen ja als Reflex eines Kritisierten nachvollziehbar sein. Das Problem aber ist ein anderes: Es gibt offenbar Eltern, die Fragen haben.

Die sollte eine Schule dann auch beantworten. Transparenz ist durch nichts zu ersetzen. Auch wenn es zusätzlichen Aufwand bedeutet. Bildungsarbeit heißt auch, das pädagogische Handeln erklären zu können. Gerade bei kritischen Nachfragen.

Apropos kritische Nachfragen: Die politischen Parteien haben darauf bestanden, dass dazu alle Fachausschüsse tagen. Und damit den Vorschlag der Verwaltung verworfen, die Haushaltsbeschlüsse auf zwei Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses sowie eine des Rates zu konzentrieren.

Andere Städte verzichten auf die Fachausschüsse

In Zeiten mit klaren Ansagen zur Kontaktvermeidung muss die Frage erlaubt sein, ob die demokratische Meinungsbildung in Hattingen nur so zu gewährleisten ist. Andere Städte verzichten auf die Fachausschüsse.

