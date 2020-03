Hattingen: Vater soll seine eigene Tochter misshandelt haben

Vor dem Amtsgericht Hattingen musste sich nun ein 27-jähriger Hattinger verantworten. Ihm wurde zur Last gelegt, seine erst zehn Wochen alte Tochter mehrfach körperlich misshandelt zu haben.

In der Nacht auf den 4. Juli 2019 kamen der Angeklagte und seine Ehefrau mit der gemeinsamen Tochter in die Notaufnahme des St. Elisabeth Krankenhauses in Essen, um den Oberschenkel des Säuglings untersuchen zu lassen. Die Ärzte stellten einen sogenannten „Rotationsbruch“ fest. Untersuchungen ergaben zudem, dass der Säugling schon zuvor Rippenbrüche erlitten haben musste. Erst nach und nach erklärte der Vater, wie die Beinverletzung entstanden war. „Unter Tränen hat er es mir im Krankenhaus gestanden“, so seine Ehefrau dem Gericht.

Ihm sei die Tochter beim Füttern aus dem Arm geglitten

Ihm sei die Tochter beim Füttern aus dem Arm geglitten, von Sitzhöhe aus auf den Wohnzimmerboden gefallen. Wie die Rippenfrakturen entstanden sind, konnten sich die Eltern zunächst nicht erklären. Die zuständigen Ärzte verständigten das Jugendamt, die Kinderschutzambulanz, die Polizei.

Ein Beamter erinnerte sich: Der Vater habe erklärt, dass die Rippenbrüche womöglich entstanden seien, als die Tochter sich einmal an der Milch verschluckt hatte und zu ersticken drohte. Da habe er ihr mehrmals mit der flachen Hand auf den Rücken gehauen.

Vor Gericht erzählte der Angeklagte die Situation anders. Vom Heimlich-Griff war die Rede. Dabei greift man demjenigen, der zu ersticken droht, von hinten unter die Arme und drückt den Brustkorb, um den Fremdkörper nach oben zu befördern. „Am nächsten Tag habe ich das der Hebamme erzählt und sie hat sich die Kleine angeschaut. Auch beim Kinderarzt wurde nichts festgestellt. Vielleicht habe ich falsch gehandelt, aber ich bin trotzdem der Überzeugung, dass ich meiner Tochter in dem Moment geholfen habe.“

Gutachter: Kräftiges Hochreißen am Bein kann Grund für den Oberschenkelbruch sein

Laut einem beim Prozess anwesenden Gutachter kann für den Oberschenkelbruch kein Sturz ursächlich sein. „Kräftiges Hochreißen am Bein kann der Grund sein.“ Die Rippenfrakturen seien durch „massive Gewaltanwendung“ entstanden, Schläge auf den Rücken reichten dafür nicht aus; der Heimlich-Griff schon eher. „Rippenbrüche sind sehr schmerzhaft. Es ist unplausibel, dass das Kind danach quietschfidel gewesen sein soll.“

In einem zweiten Termin wird das Gericht nun die Hebamme sowie den Radiologen, der die Brüche feststellte, anhören. Momentan befindet sich das Kind in der Obhut des Jugendamtes.