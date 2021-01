Hattingen: Volkshochschule plant Semesterstart im Februar

Hattingen Trotz Corona plant die VHS Hattingen optimistisch neue Kursen ab Ende Februar. Einige sind gleich digital konzipiert, andere bieten die Option.

Sprach- und Technikkurse, Sportgruppen und Exkursionen, Schulabschlüsse oder Veranstaltungen rund um Kultur, Kreativität und Gesundheit. Alles das würde die VHS Hattingen auch in Corona-Zeiten gern anbieten und hat für das kommende Semester ein umfangreiches Programm erarbeitet.

„Wir hoffen, dass wir – wie geplant – am Montag, 22. Februar, starten können“, erklärt VHS-Leiterin Petra Kamburg. „Wenn das coronabedingt nicht möglich ist, werden wir mit den Präsenzkursen zu einem späteren Termin beginnen.“

Einige digitale Veranstaltungen geplant

Das neue Programm ist auf der Internetseite der VHS zu finden, in gedruckter Form lag es aber auch der Samstagsausgabe der WAZ bei. Dass bei dessen Planung die Pandemie mitgeschwungen hat, lässt nicht nur das Oscar-Wilde-Zitat erahnen, mit dem die VHS-Leiterin ihr darin abgedrucktes Vorwort beginnt: „Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben.“

Denn von den rund 300 Veranstaltungen, die sich auf den 68 Seiten finden, sind einige von vornherein digital konzipiert. Dazu gehören beispielsweise ein Zoom-Kursus zur Kommunikation mit dem Hund oder ein Online-Workshop zum kreativen Buchbinden, aber auch mehrere Sprachkurse über die VHS-Cloud.

Coronaschutz bei den Präsenzkursen

Für die trotzdem geplanten Präsenzkurse hat die VHS Coronaschutzregeln aufgestellt. So seien die Kurse auf maximal zehn Teilnehmer begrenzt, es gelten Abstandsgebot, Maskenpflicht und (die mittlerweile üblichen) Hygienehinweise. Einige der Kurse haben zudem eine Online-Option und könnten ins Virtuelle wechseln, wenn Präsenz nicht möglich ist.

Auf einem e-Learning-Bereich auf der VHS-Website finden Interessierte außerdem Selbstlernübungen, Vorlagen und Tutorials aus allen Programmbereichen.

Nur Kleingruppen im Bereich Gesundheit

„Im Gesundheitsbereich bilden wir aufgrund der Raumgrößen zum Teil nur Kleingruppen, so dass die Abstände eingehalten werden können", erläutert die VHS-Leiterin weiter. „Für viele Räume haben wir CO2-Geräte angeschafft, die den CO2-Gehalt kontinuierlich messen und auf zu hohe Werte sofort aufmerksam machen.“

Viele Kurse aus dieser Sparte werden aber auch direkt an der frischen Luft angeboten oder nach draußen verlegt, wenn das Wetter mitspielt.

Selbstverteidigung soll es jetzt wieder geben

Einige Angebote, die durch Corona im Jahr 2020 ausfallen mussten, sind im neuen Programm wieder mit dabei, zum Beispiel Selbstverteidigungskurse für Frauen und Seniorinnen und Senioren.

Weiterhin ausfallen werden zunächst allerdings die beliebten . Das immer am letzten Mittwoch des Monats stattfindende Medizinforum soll es frühestens im März wieder geben.

Neue Energie-Reihe und Gedächtnis-Training

Neu hingegen ist die Informations-Reihe „Hattingen hat Energie“, die in Kooperation mit der Verbraucherzentrale über Energie-Themen informiert oder das "Geistige Fitnesstraining" in den Stadtteilen Welper und Blankenstein.

Ebenfalls neu in diesem Semester ist das Themenfeld „Selbstschutz am Arbeitsplatz“. Es kann in einem Bildungsurlaub belegt werden und vermittelt für viele Berufsgruppen Theorie und Praxis über Schutzmaßnahmen im Arbeitsalltag.

>>> Anmeldung und Änderungen

Ab Montag, 1. Februar, 10 Uhr, sind Anmeldungen möglich. Coronabedingt geht dies allerdings nur online, telefonisch, per E-Mail oder per Anmeldekarte.

Ebenfalls coronabedingt behält die VHS sich vor, Programmände­rungen vorzunehmen, wenn die Situa­tion oder die jeweils aktuell geltenden Bestimmungen dies erfordern.